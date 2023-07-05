Хвича скандально отказался играть на молодежном Евро. Грузии не хватило звезды для выхода на Олимпиаду

Обозреватель «СЭ» — о яркой игре грузин на домашнем турнире и ситуации вокруг их главной звезды.

На победу Грузии давали 100 к 1, а она вышла из «группы смерти»

20 минут после окончания четвертьфинала молодежного Евро-2023 Грузия — Израиль, завершившегося победой израильтян в серии пенальти, тбилисский стадион «Динамо Арена» имени Бориса Пайчадзе не расходился. Все это время он продолжал скандировать: «Сакартвело!» — название Грузии на ее родном языке. 44 тысячи зрителей — новый рекорд молодежных чемпионатов Европы (предыдущий был установлен здесь же во время матча группового турнира Грузия — Нидерланды) — были страшно разочарованы результатом, не позволившим хозяевам попасть на Олимпиаду-2024 в Париже, но отдавали должное своей команде, которая превзошла самые смелые ожидания.

Перед началом турнира коэффициент у букмекеров на ее победу был самым высоким из всех участников Евро, причем с изрядным отрывом — 100 к 1. То есть грузины считались его безоговорочными аутсайдерами. Но они начали с сенсационных 2:0 над португальцами при 20 тысячах (то есть менее чем половина от вместимости главной арены страны) на трибунах, после чего Грузия поверила в команду и мгновенно заболела этим турниром. Далее футболисты Рамаза Сванадзе (однофамилец обладателя Кубка кубков-1981 в составе тбилисского «Динамо» Заура Сванадзе) на последних минутах отыгрались с 0:2 у бельгийцев, занявших в итоге последнее место в группе, сыграли 1:1 с голландцами и вышли из «группы смерти» с первого места. Красивейший голевой сольный проход экс-игрока «Рубина», а ныне — «Бордо» Зурико Давиташвили обсуждали все. Грузия попала в плей-офф. Повторяю, при изначальном коэффициенте 100 к 1 на их победу!

Ажиотаж в столице Грузии, да и во всей стране с населением в три миллиона человек достиг Казбека и других кавказских вершин. Четвертьфинал с Израилем, ставший еще и матчем за выход на Олимпийские игры, вызвал такой сумасшедший интерес, что его спешно перенесли с 27-тысячного, реконструированного перед турниром стадиона имени Михаила Месхи в столичном парке Ваке на «Динамо Арену» — и новый рекорд посещаемости был установлен. Под яростное скандирование трибун, которое не останавливалось ни на секунду, Грузия отбилась в первом тайме, перехватила инициативу во втором и не слезала с ворот голкипера израильтян Переца всю концовку основного времени и все дополнительное.

Но в серии 11-метровых хозяев надломил груз ответственности — они дрогнули дважды, тогда как основному вратарю «Валенсии», одному из самых перспективных голкиперов Европы Георгию Мамардашвили не удалось отразить ни одного удара, хотя в двух первых случаях он был к этому близок. Оказалось, за два последних года Мамардашвили не взял ни одного из десятка пенальти, которые назначались в его ворота. Есть такая категория классных вратарей, у которых не складываются отношения с пенальти, — одним из них был, например, Ринат Дасаев...

Израильтяне, как выяснилось, знали, кто как у соперников бьет, — их разведка сработала на шесть баллов по пятибалльной шкале. Наутро грузинские СМИ опубликовали фото шпаргалки для Переца, которой вратарь воспользовался. Даже на уровне молодежек теперь такое возможно!

Фото Global Look Press

Отказ через соцсеть

Но вот что любопытно — при всем преимуществе грузин над израильтянами в течение минимум 80 минут хозяева, у которых очень уверенной игрой выделялся московский динамовец Саба Сазонов (он и забил Португалии), так и не нанесли ни одного удара в створ. И это нельзя назвать случайностью. При всем огромном желании и страсти сборной Грузии в атаке не хватило исполнительского мастерства. Которое вполне могло бы прийти, согласись играть на домашнем Евро подходившие ей по возрасту лучший игрок серии А сезона-2022/23 Хвича Кварацхелия из «Наполи» и снайпер N 1 и MVP французской Лиги 2 Жорж Микаутадзе, 23 голами в 35 матчах выведший в Лигу 1 «Метц». Но оба 15 июня, за шесть дней до старта турнира, в течение часа один за другим (первый — Хвича) отказались из-за переутомления после тяжелого сезона.

Причем герой Неаполя сделал это посредством... сообщения в соцсети. Мои грузинские коллеги поинтересовались на брифинге перед началом Евро у капитана грузинской молодежки Анзора Меквабишвили, сказал ли Хвича игрокам об этом лично. Тот, не критикуя партнера и признав его право принять такое решение, тем не менее сказал — нет; они точно так же, как и все остальные, узнали о шаге Квары из интернета.

Форма, в которой Хвича сообщил о том, что не сыграет на Евро, разочаровала многих грузин не меньше, а может, даже и больше, чем сам факт. Его-то как раз можно было понять, тем более что в последних 16 матчах сезона за «Наполи» и сборную Кварадона не набрал ни одного очка по системе «гол плюс пас» и действительно выглядел сильно переутомленным. Но он вполне мог сказать футболистам молодежки об отказе лично — однако, по всей видимости, ограничился только партнерами по первой сборной (часть из них играет и в молодежной), с которыми как раз в те дни играл в отборочных матчах Евро-2014 на Кипре и в Шотландии. Одним из них был голкипер Мамардашвили, который тоже отыграл в ла лиге полный сезон, но от участия в молодежном Евро не отказался. И был там безупречен, а серия пенальти — не то, за что человека стоит критиковать. Он просто не совершил подвиг.

В Грузии также обратили внимание на то, что Хвича, объяснив в соцсети свое решение, при этом не стал извиняться перед болельщиками. Что с учетом первого домашнего турнира в истории страны (был еще матч за Суперкубок УЕФА в Тбилиси, но грузины в нем не участвовали), вероятно, уместно было бы сделать.

Публичное сопровождение неявки Хвичи на турнир, похоже, усугубило ситуацию. Запиши он, допустим, видео с извинениями перед болельщиками, сообщи обо всем партнерам по молодежке раньше официальной информации — и отношение к случившемуся было бы более лояльным. Но и его агент Мамука Джугели, для которого случившееся, судя по всему, стало явным сюрпризом, по рассказу моих грузинских коллег, за четыре дня до решения сказал в интервью, что Хвича сыграет на молодежном Евро. И, по неофициальным данным, его отец, известный в прошлом форвард и уважаемый в Грузии человек Бадри Кварацхелия был за то, чтобы Хвича сыграл.

Хвича Кварацхелия (слева) с партнерами по сборной Грузии. Фото Reuters

Море вместо футбола

Ко всему прочему, форвард «Наполи» пошел только на первый матч молодежки на Евро, после чего уехал отдыхать на море. О чем, пуще того, сообщил миру посредством фото в соцсетях. В том не было бы ничего страшного, не происходи это по ходу турнира. Это еще больше повысило градус обсуждений.

Их нельзя охарактеризовать как гнев или негодование — это все-таки перебор. Хвичу за его фантастику в Италии продолжают любить, но теперь к этой любви примешана изрядная доля разочарования. Никто бы, понимая все происходящее, не требовал от Кварацхелии очень уж многого, всех бы устроил его выход на последние полчаса каждого из матчей. Или, на худой конец, более извиняющегося, что ли, поведения при отказе.

На следующий день после вылета грузин с турнира у них еще оставался теоретический шанс попасть в Париж-2024 — для этого Англия должна была выйти в полуфинал в матче с Болгарией, а Франция — с Украиной. Грузия сыграла бы с Украиной за пятое место, в этом случае дававшее пропуск в Париж.

Британцы со своей задачей справились, а вот главные фавориты Евро «Трехцветные» неожиданно проиграли — 1:3. Главным героем стал игрок «Челси» Михаил Мудрик, впервые на турнире из-за травмы вышедший на поле, заработавший пенальти перед первым голом и отдавший сумасшедший голевой пас со своей половины поля перед вторым. Несложно провести параллель — и сделать вывод, что при том преимуществе, которым долгое время владели грузины, Хвича (а также снайпер Микаутадзе, чей отказ ничем иным, кроме влияния более раскрученного партнера, объяснить сложно) дал бы так не хватившую конкретику.

Райан Портеус и Хвича Кварацхелия. Фото Reuters

Главное, чтобы это не имело последствий в первой сборной

Знаменитые ветераны грузинского футбола молчат, ситуацию не комментируют. Они знают о весе своих голосов, и им явно не хочется подливать масла в огонь и довести ситуацию до такой стадии, при которой случившееся срикошетит и на выступления Хвичи в первой сборной. Но один из них, не захотев критиковать игрока, тем не менее в разговоре не под запись отметил: «Я бы на его месте сыграл». Тем более что речь шла не просто о молодежной, а об олимпийской сборной, а независимая Грузия на Играх никогда не выступала.

Еще одна версия молчания ветеранов, которую мне довелось слышать, — их уважение к отцу игрока и нежелание его ранить.

Впрочем, людей, защищающих Кварацхелию, тоже немало — хоть их и меньшинство. Все-таки национальное чувство в болельщиках сильнее, чем восхищение пусть и выдающимся талантом, но не захотевшим играть за сборную на домашнем соревновании.

Кое-кто из журналистов, симпатизирующих Хвиче, рассказал мне, что, по их данным, его отказ стал результатом просьбы «Наполи». Другие коллеги убеждены, что это не так, тем более что неаполитанцев сейчас возглавил Руди Гарсия, который пока не обладает в глазах футболиста таким авторитетом, как Лучано Спаллетти. Да и сам факт такой просьбы абсолютно незаконен, а «Наполи», не продавшему Хвичу летом, вопреки ожиданиям многих, не было никакого смысла обострять с ним отношения.

Так или иначе, как я слышал уже не от одного грузина, отказ Хвичи на фоне едва не случившегося попадания сборной Грузии на Олимпиаду и фантастической атмосферы на турнире стал главной темой для обсуждения по всей стране — от культовых хинкальных в старом Тбилиси до общественного транспорта. Люди только об этом и говорят. Тем более что перед Евро в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, где наряду с Румынией проводится турнир, висели постеры с Кварацхелией и Микаутадзе, на которые игроки дали разрешение федерации. Но затем всё переиграли.

Такова судьба звезды — быть предметом больших ожиданий, когда людям нет особого дела до его физического и морального состояния, а хочется видеть только ее блеск на поле. Хвича явно принял такое решение не потому, что не хотел играть за Грузию (раньше ничего подобного не наблюдалось), а поскольку чувствовал, что совсем не в порядке, и опасался при большой ответственности не показать того, что умеет, и стать предметом жесткой критики.

Но она все равно его догнала — по другой причине. Футболист не нашел правильных способов донести свое решение публике под нужным ракурсом. Остается надеяться, что это станет для него уроком и не рассорит его с болельщиками всерьез.

Ведь Хвича, возможно, решающий фактор, который поможет Грузии, получившей новое талантливое поколение, впервые сыграть на чемпионате мира или Европы.