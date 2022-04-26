Хвича сделал селфи с фанатом на поле, Гигович подрался, Ларссон отличился в Швеции. Как играют легионеры, уехавшие из РПЛ
Айртон («Фламенго»)
Защитник «Спартака» этой весной вернулся в Бразилию, но сыграть за «Фламенго» пока не успел. В семи матчах этого сезона он не появлялся в заявке из-за травмы, полученной в последнем матче за «Спартак» в Нижнем Новгороде.
Джордан Ларссон (АИК)
Шведский нападающий «Спартака» концовку сезона проводит в аренде в АИКе: в дебютном матче Ларссон отметился ассистом, но следующие три игры чемпионата Швеции провел без результативных действий.
Джордан пока не знает, вернется ли в «Спартак» после аренды: «У меня остается контракт, который рассчитан еще на один год. Посмотрим, как все будет развиваться», — сказал он SVT Sport.
Филип Уремович («Шеффилд Юнайтед»)
Капитан «Рубина» после приостановления контракта с казанцами рванул в Англию: он до лета будет выступать за «Шеффилд Юнайтед» в Чемпионшипе. Команда претендует на повышение в классе: идет на шестом месте в зоне плей-офф за выход в АПЛ.
Уремович провел за «Шеффилд» три матча и уже успел стать лидером раздевалки: «Мы слышим от него много обычных фраз: «Давайте, парни!» Но иногда он может выступить нестандартно и очень неожиданно. В такие моменты все смотрят на него, а потом друг на друга. Иногда это заставляет улыбаться, но также показывает, что он предан делу», — рассказал вратарь Уэсли Фодерингэм.
Андерс Дрейер («Мидтьюланнд»)
Прошлым летом полузащитник переходил в «Рубин» из «Мидтьюланнда», а весной вернулся в датский клуб, приостановив контракт с казанцами. В итоге «Рубин» вынужден платить за трансфер клубу, в котором Дрейер и играет.
Лучший бомбардир «Рубина» ударно проводит матчи в Дании: в пяти играх у него три гола и один ассист. В последних трех матчах Дрейер не уходил с поля без гола.
Сеяд Хакшабанович («Юргорден»)
Самый дорогой летний новичок «Рубина» вернулся в Швецию, но не в бывший клуб «Норрчепинг», а в «Юргорден».
В пяти матчах у него один гол — в ворота «Дегерфорса» в дебютной игре. Пока хавбек не особо результативен.
Хван Ин Бом («Сеул»)
Кореец из-за травмы пропустил рестарт сезона в «Рубине»: в товарищеской игре сломал палец на ноге. Весной Ин Бом уехал в Южную Корею, а затем приостановил контракт.
Перед ЧМ-2022 один из лидеров сборной перебрался в «Сеул», чтобы поддерживать форму и получить игровую практику. Сезон в чемпионате Кореи только начался и завершится осенью: Ин Бом пока не играл, но готовится к ближайшим матчам «Сеула».
Хвича Кварацхелия (расторг контракт)
Главная звезда «Рубина» летом может перейти в «Наполи», но пока выступает в Грузии за батумское «Динамо». В четырех матчах чемпионата на счету Кварацхелии три гола. Самый красивый — в ворота «Гагры».
Хвича в Грузии — суперзвезда. После игр у выхода со стадиона игрока караулят толпы болельщиков, чтобы сфотографироваться и получить автограф. Фанаты прорываются к Кварацхелии даже во время матчей: в игре с «Самгурали» на поле выбежал мальчик, чтобы сделать совместное фото с кумиром. Стюард пытался остановить его, но тот все равно добрался до Хвичи.
Зурико Давиташвили (расторг контракт)
Грузин из тульского «Арсенала» тоже ушел в «Динамо» из Батуми, но пока играет не так результативно, как Хвича. В двух матчах у Давиташвили нет ни голов, ни голевых передач, ни селфи с фанатами.
Аксель Бьорнстрем (АИК)
Защитник тульского «Арсенала» еще на сборах покинул команду, написав заявление о приостановке контракта. И перебрался в шведский АИК, где играет Ларссон. В чемпионате Швеции у Бьорнстрема пять матчей и одна желтая карточка.
Прошлым летом швед подписал с Тулой контракт на два года, но, видимо, не хочет возвращаться в Россию: «Поблагодарил команду и уехал. Причину не знаю. Мы же ничего сделать не можем», — рассказывал Гурам Аджоев «СЭ».
Дидье Ламкель Зе («Метц»)
Камерунский нападающий здорово начал карьеру в «Химках» дублем в ворота «Локомотива», но в начале марта уехал из России и вернулся в «Антверпен». И уже оттуда Ламкель Зе на правах аренды перешел в «Метц».
В чемпионате Франции на счету форварда один гол в пяти матчах — в ворота «Бордо».
Деннис Хаджикадунич («Мальме»)
Боснийский защитник после приостановления контракта с «Ростовом» перешел в «Мальме» на правах аренды: в пяти матчах чемпионата Швеции Хаджикадунич получил две желтые карточки. А после дебютной игры попал в символическую сборную тура и с тех пор проводит все матчи без замен.
Агент игрока рассказал, что Хаджикадунич уважает контракт с «Ростовом» и может вернуться в Россию после аренды.
Понтус Альмквист («Утрехт»)
Другой легионер «Ростова» уехал в аренду в «Утрехт» и провел три встречи в чемпионате Нидерландов, но результативными действиями не отметился. Единственный гол он забил за «Утрехт-2», который играет во второй лиге, в ворота «НАКа».
Кэнто Хасимото («Виссел Кобе»)
Японец из «Ростова» уехал в родной чемпионат и подписал контракт с клубом «Виссел Кобе», за который выступает Андрес Иньеста. Пока у Хасимото только одна игра в Японии — в матче с «Токио» он провел на поле 32 минуты.
Армин Гигович («Хельсинборг»)
Шведский нападающий после «Ростова» вернулся в «Хельсинборг», откуда два года назад и переезжал в Россию.
Хавбек провел четыре матча в чемпионате Швеции, но не отметился голами и ассистами. Зато подрался с игроком соперника Хосамом Айешем в матче против «Гетеборга». Гигович сбил оппонента и обвинил его в симуляции, спровоцировав стычку.
Реми Кабелла («Монпелье»)
Француз после разрыва контракта с «Краснодаром» вернулся в «Монпелье», с которым в 2012 году побеждал в чемпионате Франции. Пока Кабелла проводит матчи в лиге 1 без результативных действий, а команда не побеждает: три поражения и одна ничья.
Хуниор Алонсо («Атлетико Минейро»)
Не успев дебютировать за «Краснодар», защитник сборной Парагвая вернулся в «Атлетико Минейро» на правах аренды.
В Бразилии Алонсо будет играть до конца года. У него уже шесть матчей после возвращения и два ассиста. Один — в Кубке Либертадорес против «Депортес».
Вандерсон («Интернасьонал»)
Бразильский хавбек приостановил контракт с «Краснодаром» и вернулся на родину: подписался с «Интернасьоналом» до конца 2022-го с возможностью полноценного трансфера. Пока у Вандерсона только одна игра — 62 минуты против «Флуминенсе» без результативных действий.