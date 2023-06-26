Сборная Украины попала в скандал на молодежном Евро. Два футболиста не имели права принимать участие в матче с Румынией

Вопросом займется ФИФА.

Чемпионат Европы по футболу среди команд до 21 года проходит не очень хорошо. Только на днях отгремел скандал с незасчитанным голом итальянцев в ворота сборной Франции (последние победили 2:1), как практически сразу стартовал новый — сборную Украины обвинили в нарушении регламента турнира.

В чем проблема?

Согласно правилам ФИФА, нельзя задействовать одного и того же игрока в сборных разных возрастов, если между матчами прошло менее 48 часов. Украинцы нарушили это правило — главный тренер молодежной сборной Ростислав Ротань выпустил на поле вратаря Анатолия Трубина и полузащитника Георгия Судакова. Оба футболиста 21 июня сыграли против Хорватии в первом туре молодежного Евро (2:0) в 19.00, хотя еще 19-го числа вышли в основе взрослой сборной против Мальты (1:0) в 21.00. То есть между двумя матчами прошло меньше двух суток, что является нарушением регламента.

Игры разума от румын

На первый взгляд проблема выглядит незначительной — между двумя матчами прошло примерно 48 часов, и вроде как считать минуты или опоздания на час-другой немного странно. Тем не менее нашлись те, кого это возмутило. В первую очередь это румыны, у которых на это были особые поводы.

Во-первых, сборная Румынии пострадала по той же причине в первом туре. Тогда сыграть с испанцами не смог капитан команды Владимир Скречу, который чуть ранее сыграл за первую сборную против швейцарцев — 48 часов между матчами не прошло. Хозяева турнира в итоге крупно уступили Испании со счетом 0:3.

Во-вторых, сборная Румынии обратилась к чиновникам за комментариями накануне важнейшего матча как раз против сборной Украины. Поражение румын означало бы для них вылет с турнира, и за шанс нужно было цепляться зубами. Возможно, хозяева Евро хотели облегчить себе задачу и выбить для украинцев частичную или полную дисквалификацию.

Но ничего не вышло — на очную встречу 24 июня Трубин и Судаков вышли, а румынская молодежка уступила со счетом 0:1 и потеряла шансы на выход из группы. Футбольные чиновники, кстати, инцидент никак не комментировали. Зато Федерация футбола Румынии обратилась за комментарием в ФИФА.

Фото Global Look Press

Что происходит на турнире?

Как обычно для молодежных чемпионатов — блистает уже «стрельнувшая» на взрослом уровне молодежь. На турнире есть на кого посмотреть — от грузинского вратаря Мамардашвили до английского защитника Леви Колуилла, от Октавиана Попеску до Сандро Тонали. С сенсациями на этом Евро тоже порядок. Так, Германия и Португалия рискуют не выйти в плей-офф, а главное открытие турнира — вторая страна — хозяйка чемпионата Грузия. Сборная этой страны практически вышла из жесточайшей группы с Бельгией, Нидерландами и Португалией. А попутно еще побила рекорд посещаемости — матч Грузии с Бельгией вживую посмотрело больше 40 тысяч человек.

Фаворитом турнира по-прежнему считается крепчайшая сборная Франции — самая дорогая команда на турнире (стоимость состава — 400+ миллионов). Пока они не феерят, но групповой этап проходят ровно. В конкурентах — приличные сборные Англии и Испании, также вышедшие в плей-офф.