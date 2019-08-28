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Умяров заменит травмированного Глебова в молодежной сборной России

15:46
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров вызван в молодежную сборную России вместо травмированного Данила Глебова, выступающего за «Ростов».

Информацию о вызове Умярова уже подтвердил и официальный сайт «Спартака».

В матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2021 6 сентября россияне сыграют в Саранске с Сербией, а 10 сентября встретятся в Софии с Болгарией.

— В результате проведенного медицинского обследования, которое состоялось 27 августа, у Глебова выявлены признаки повреждения мышечных тканей левого бедра, — сказал врач сборной России Константин Моденов. — В ближайшее время футболисту будет назначено соответствующее лечение. Сроки возвращения игрока на поле уточняются.

Дополнительная информация

https://rfs.ru/news/210426

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