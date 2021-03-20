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Тюкавин — вызове в молодежку: «Очень неожиданно и приятно одновременно»

21:35
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился эмоциями от вызова в молодежную сборную России.

«Узнал сегодня днем: позвонили, сказали ехать сдавать тест на ковид. Очень неожиданно и приятно одновременно. Настрой боевой. Главное сейчас на полную катушку выкладываться на тренировках и успешно провести предстоящие игры», — сказал футболист.

Молодежный чемпионат Европы состоится в Венгрии и Словении, участие в турнире примут 16 сборных, которые разделены на четыре группы. Групповой этап продлится с 24 по 31 марта.

(Константин Алексеев)

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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