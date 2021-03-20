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Тюкавин прибыл в расположение молодежной сборной России

21:21
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Как стало известно «СЭ», нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прибыл в расположение молодежной сборной России.

В заявке Тюкавин заменит полузащитника ЦСКА Константина Кучаева. Кучаев получил травму в расположении клуба, прошел углубленное обследование, после которого врачи приняли решение, что для лечения мышечного повреждения игроку потребуется от одной до двух недель.

Сборная России проведет игры группового этапа турнира в Венгрии, первый матч против команды Исландии состоится 25 марта в Дьере. Также россияне встретятся с командами Франции (28 марта, Сомбатхей) и Дании (31 марта, Сомбатхей).

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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