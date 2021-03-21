Чемпионат Европы-2021, финальный турнир: расписание матчей молодежной сборной России
Финальный турнир молодежного чемпионата Европы-2021 по футболу пройдет в два этапа.
Групповой раунд (4 группы по 4 команды в каждой) пройдет с 24 по 31 марта. Его принимают Венгрия (Будапешт, Дьор, Секешфехервар и Сомбатхей) и Словения (Целе, Любляна, Копер, Марибор).
Стадия плей-офф запланирована на 31 мая — 6 июня. Матчи 1/4 финала (31 мая) примут Будапешт, Секешфехервар, Марибор и Любляна, игры 1/2 финала (3 июня) — Секешфехервар и Марибор, финал (6 июня) — Любляна.
Молодежная сборная России сыграет в группе C. Ее соперники — Исландия, Франция и Дания. Матчи пройдут в Венгрии.
Чемпионат Европы-2021: календарь молодежной сборной России в финальном турнире
25 марта. 20.00. Россия — Исландия (Дьор)
28 марта. 22.00. Россия — Франция (Сомбатхей)
31 марта. 19.00. Дания — Россия (Сомбатхей)
(время московское)
Чемпионат Европы-2021: все участники и состав групп, даты и расписание матчей, турнирные таблицы и результаты игр — на этой странице.
Состав молодежной сборной России на Евро-2021
Вратари — Александр Максименко («Спартак»), Денис Адамов («Сочи»), Иван Ломаев («Крылья Советов»).
Защитники — Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба — ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин («Нефтехимик»), Павел Маслов («Спартак»), Артем Голубев («Уфа»), Данил Круговой («Зенит»).
Полузащитники — Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба — «Динамо»), Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов (оба — «Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Наиль Умяров («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов («Локомотив»).
Нападающие — Вячеслав Грулев, Константин Тюкавин (оба — «Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров («Рубин»).
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