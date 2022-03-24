Старший тренер молодежной сборной России рассказал о впечатлениях от работы с Пиняевым

Старший тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов рассказал о впечатлениях от работы с полузащитником «Крыльев Советов» Сергеем Пиняевым в рамках сбора национальной команды.

— У него есть как положительные качества, так и качества, над которыми надо работать. Дальше будет видно по его интеграции. У него есть большой потенциал для развития.

В сезоне-2021/22 Пиняев забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи в 22 матчах за «Крылья Советов». 17-летний футболист был впервые вызван в молодежную сборную.

Молодежная сборная России проводит сбор на базе в Новогорске с 19 по 27 марта. 26 марта у команды запланирована совместная тренировка с основной сборной страны.