Галактионов: «Глобальной подстройки под основную сборную нет»

Галактионов заявил, что познакомился с Пиняевым и Худяковым

Старший тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов после товарищеского матча со взрослой национальной командой (0:1) подвел итоги встречи.

— Обидно ли, что проиграли? С учетом отсутствия офиц игр задача была давать игровую практику ребятам, провести контрольный матч, — отметил Галактионов. — Во вором тайме могли забивать. В принципе доволен завершением сборов. Познакомились с Пиняевым и Худяковым. Оценили их игровые качества. Посмотрели, насколько они будут готовы. Обсудили ли уже что-то с Карпиным? Впечатления от игры посмотрим в дальнейшем процессе.

— Дюков много говорил о единой вертикали сборной. Почувствовали ли с осени какие-то изменения?

— Глобальной подстройки под основную сборную нет. Все вытекает одно из другого. У всех были матчи, разная стилистика подготовки к игре.

— Насколько изменились взаимоотношения с главным тренером? Карпин вызывает в сборную независимо от того, выходит ли футболист в основе или нет. При Черчесове такого не было.

— На нас это никак не влияет. Приоритет — национальная сборная. Если так решил главный тренер сборной, значит, это должно быть так.