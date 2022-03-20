Сбор молодежной сборной России по футболу начался в Новогорске

В воскресенье, 20 марта, на базе учебно-тренировочного центра «Новогорск» стартовал сбор молодежной сборной России, сообщает сайт РФС.

Часть футболистов второй команды страны заехали на базу накануне в субботу, 19 марта, после матчей 22-го тура Тинькофф чемпионата России. Вторая часть доехала в воскресенье рано утром. Учитывая полученную нагрузку, в воскресенье команда занималась в тренажерном зале. После окончания занятий футболисты молодежной сборной отправились на восстановительные мероприятия.

В полном составе команда соберется после завершения второй части матчей 22-го тура чемпионата России.