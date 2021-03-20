Галактионов: «Тюкавин хорошо себя проявил в последних матчах чемпионата России»
Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактинов объяснил, почему решил вызвать в сборную нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. Он займет место травмированного полузащитника ЦСКА Константина Кучаева.
«Получив отчет медицинского штаба, мы приняли решение о замене игрока. Мы всегда говорили, что для нас здоровье футболиста на первом плане, поэтому Константин Кучаев, к сожалению, не сыграет на чемпионате Европы. Вместо него вызван игрок московского «Динамо» Константин Тюкавин, который хорошо себя проявил в последних матчах чемпионата России и был в наших расширенных списках. Желаем Константину здоровья и скорейшего возвращения на поле. Со своей стороны мы отправили все нужные документы в УЕФА», — цитирует Галактионова сайт РФС.
Молодежная сборная России готовится к матчам группового этапа чемпионата Европы, который пройдет в венгерских городах Дьер и Сомбатхей с 23 по 31 марта. Соперниками команды Михаила Галактионова станут команды Исландии, Франции и Дании.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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