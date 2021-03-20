Главный врач молодежной сборной России рассказал о травме Кучаева
Полузащитник ЦСКА Константина Кучаева покинул расположение молодежной сборной России из-за травмы.
«К сожалению, то повреждение, которое Константин получил ранее в расположении клуба, не позволит ему сыграть на чемпионате Европы, так как для лечения данного вида травмы необходимо дополнительное время — от одной до двух недель. Нашим медицинским штабом были приложены все усилия. Игрок прошел курс терапии, но с учетом тех болевых ощущений, который испытывает Кучаев, мы решили не рисковать его здоровьем», — рассказал главный врач молодежной сборной России Константин Моденов в интервью сайту РФС.
23-летний игрок был вызван в команду для подготовки к матчам группового этапа чемпионата Европы, который пройдет в венгерских городах Дьер и Сомбатхей с 23 по 31 марта.
Соперниками команды Михаила Галактионова станут сборные Исландии, Франции и Дании.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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