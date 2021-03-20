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Главный врач молодежной сборной России рассказал о травме Кучаева

20:41
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Полузащитник ЦСКА Константина Кучаева покинул расположение молодежной сборной России из-за травмы.

«К сожалению, то повреждение, которое Константин получил ранее в расположении клуба, не позволит ему сыграть на чемпионате Европы, так как для лечения данного вида травмы необходимо дополнительное время — от одной до двух недель. Нашим медицинским штабом были приложены все усилия. Игрок прошел курс терапии, но с учетом тех болевых ощущений, который испытывает Кучаев, мы решили не рисковать его здоровьем», — рассказал главный врач молодежной сборной России Константин Моденов в интервью сайту РФС.

23-летний игрок был вызван в команду для подготовки к матчам группового этапа чемпионата Европы, который пройдет в венгерских городах Дьер и Сомбатхей с 23 по 31 марта.

Соперниками команды Михаила Галактионова станут сборные Исландии, Франции и Дании.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213299

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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