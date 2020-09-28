Тренерский штаб молодежной сборной России назвал заявку команды на матчи отбора чемпионата Европы-2021 с Эстонией (9 октября, Химки) и Латвией (13 октября, Рига).

В список из 23 вызванных футболистов вошли:

вратари — Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

защитники — Алексей Татаев («Млада Болеслав»), Роман Евгеньев («Динамо»), Павел Маслов («Спартак»), Артем Голубев («Уфа»), Никита Калугин («Сочи»), Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян (ЦСКА).

полузащитники — Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все — ЦСКА), Данил Глебов («Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо»), Александр Ломовицкий («Химки»), Денис Макаров («Рубин»).

нападающие — Иван Игнатьев («Рубин»), Федор Чалов (ЦСКА), Вячеслав Грулев («Динамо»).

В расширенный состав национальной команды попал защитник армейцев Игорь Дивеев, который в клубе продолжает восстанавливаться после повреждения. Ожидается, что футболист в ближайшее время вернется в общую группу.

Также сообщается, что решение о вызове хавбека Наиля Умярова («Спартак») будет принято позже на основании дополнительного медицинского обследования.

Команда начнет подготовку на базе в Новогорске 4 октября.