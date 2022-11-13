Дебют Ваноли в «Венеции» испортил экс-игрок «Зенита». А Дзюбы в команде Паоло не будет

В субботу бывший главный тренер «Спартака» провел свой первый матч в серии В — уступил на своем поле «Реджине» (1:2).

В свое время защитник Паоло Ваноли провел два матча за сборную Италии. И в обоих случаях одним из его партнеров был звездный форвард Филиппо Индзаги. В субботу же именно чемпион мира-2006 стал первым тренером-оппонентом обладателя Кубка России-2022 в серии В.

Венецианский клуб и «Реджина» подошли к этой встрече на вторых местах в таблице. Разница в том, что команда из Реджо-Калабрии — с начала, а «Венеция» — с конца. После финального свистка ничего не поменялось: Индзаги и Ко продолжают бороться за выход в элиту, тогда как Ваноли и Денис Черышев остаются в зоне прямого вылета.

Денис Черышев. ФК «Венеция»

Это седьмая домашняя игра «Венеции» в этом сезоне — и шестое поражение. Стадион «Пенцо» вмещает чуть больше 11 тысяч зрителей, но на дебют Ваноли пришло всего четыре тысячи человек — при этом четверть оказались болельщиками гостей. И если они активно поддерживали своих, то местные тифози накануне встречи провели громкую акцию против нынешних владельцев клуба. Фанаты «Венеции» ненавидят американского босса Дункана Нидэрауэра и его менеджеров, в жесткой форме выражая вотум недоверия.

Влиятельный агент Андреа Д'Амико пристроил своего клиента в проблемное место. Венецианский коллектив находится в глубоком кризисе: всего две победы в 13 турах, худший показатель серии В по забитым мячам и одна из самых дырявых оборон. Состав переполнен легионерами с огромными по меркам этого дивизиона зарплатами, а итальянский костяк, который традиционно важен для серии В, пока не очень просматривается. Летняя трансферная кампания-2022, проведенная на фоне вылета из элиты, сейчас выглядит бестолковой.

Футболисты «Венеции». Фото ФК «Венеция» Фото ФК «Венеция»

Впрочем, даже на таком фоне первый тайм Паоло в его самостоятельной карьере на Апеннинах получился ярким. Ваноли передал футболистам столь мощный эмоциональный заряд, что они носились от своих ворот до чужих как угорелые. Сам тренер с еще большей энергией, знакомой нам по «Спартаку», метался у кромки поля: не стоит удивляться, что на 39-й минуте главный судья показал ему желтую карточку. «Реджина», ошарашенная напором «Венеции», полностью провалила стартовую 45-минутку. Хозяева поля забили два гола, один из которых отменили из-за миллиметрового офсайда, и могли отличиться еще два или три раза. Так что Индзаги сильно повезло, что к перерыву на табло горело всего 1:0.

Впрочем, в раздевалке Филиппо сделал две грамотные замены, и матч пошел уже по другому сценарию. «Венеция» традиционно для этого сезона скомкала второй тайм, а соперник организовал два гола, причем решающий мяч забил экс-полузащитник «Зенита» — бразилец Эрнани. Наш человек в составе хозяев Черышев появился на поле на 60-й минуте при счете 1:1, но ничем не запомнился. Ведущее ежедневное издание Венеции Il Gazzettino оценило его выступление на 5,0, а La Gazzetta dello Sport и Tuttosport — на 5,5. За матч-менеджмент Ваноли все три издания поставили 6,0 — очевидно, сделав скидку на дебют и качественный первый тайм. Действия Индзаги котировали выше — 7,0 от Tuttosport, по 6,5 от Gazzetta dello Sport и Il Gazzettino.

Работы у Паоло — непочатый край. Теоретически турнирную ситуацию вполне можно исправить — отрыв от клубов выше зоны вылета и зоны плей-аут составляет 5-6 очков, при этом до конца турнира еще играть и играть.

Фото livescore.in

И тут, конечно, Ваноли очень на руку двухнедельная пауза. Следующий матч (с «Палермо») состоится 27 ноября, и Паоло сейчас предстоит круглосуточно ломать голову над тем, как исправить положение. Первый венецианский блин вышел комом, однако до конца 2022 года «Венеции» предстоит провести еще шесть встреч — по три дома и на выезде. Вот по итогам этого напряженного отрезка можно будет делать первые выводы о дальнейших перспективах команды.

В январе же откроется зимнее трансферное окно — не исключено, что «Венеция» попытается обновить обойму игроков. Но вот кого точно не надо там ждать, так это Артема Дзюбу. Несколько итальянских сайтов сообщили, что венецианский клуб якобы интересуется российским нападающим, но это выглядит странно. Ведь регламент серии В говорит, что в этой лиге нельзя заявлять иностранцев, у которых на момент перехода из-за границы нет паспорта одной из стран, входящих в Шенгенскую зону. В случае с Черышевым проблемы не существовало — у него есть испанское гражданство. А вот у Дзюбы — только российское. Поэтому у него нет права выступать в серии В.