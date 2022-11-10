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10 ноября, 08:15

В «Адане Демирспор» объяснили, почему Дзюба расторг контракт с клубом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото ФК «Адана Демирспор»

Главный тренер «Аданы Демирспор» Винченцо Монтелла прокомментировал уход российского нападающего Артема Дзюбы из клуба.

«Клуб принял решение совместно с Артемом. Честно говоря, он не считал и не чувствовал, что может себя реализовать в нашей команде. Ему это не нравилось, поэтому мы приняли такое решение. Желаю Дзюбе всего наилучшего в будущем», — сказал в интервью турецкому изданию Turkiye Монтелла.

Также специалист ответил на вопрос о том, будет ли «Адана Демирспор» искать замену Дзюбе.

«В клубе знают мнение тренерского штаба, но итоговое решение будет за руководством», — добавил Монтелла.

Артем Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на правах свободного агента в августе 2022 года. 34-летний россиянин забил 1 гол в 5 матчах за команду. 7 ноября стало известно, что форвард расторг контракт с турецким клубом.

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Артем Дзюба
Винченцо Монтелла
Футбол
ФК Адана Демирспор
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