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Сегодня, 18:30

Миранчук и Шомуродов могут стать одноклубниками? Как дела у экс-игроков РПЛ в серии А

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Алексей Миранчук и Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press
1/3
На выходных встретились «Торино» и «Рома».

Заключительный перед паузой на ЧМ 15-й тур серии А состоялся в прошедшие выходные. Команды ушли на невиданный доселе зимний перерыв, а матчи 16-го тура пройдут только 4 января 2023 года.

Накануне в Риме прошел матч, в котором сошлись команды, где выступают два бывших игрока РПЛ. Россиянин Алексей Миранчук провел за «Торино» 80 минут, а узбекский форвард Элдор Шомуродов предсказуемо — на фоне провала в предыдущем матче — все 90 минут провел на скамейке запасных «Ромы». Туринская газета Tuttosport достаточно высоко оценила игру Миранчука и поставила ему оценку 7.0. Римская Corriere dello Sport была скромнее — 6.0, а миланская La Gazzetta dello Sport и вовсе пожадничала — 5.5. За тур до этого — за победный матч против «Сампдории» — Алексей получил от тех же трех изданий 6.5, 6.5 и 6.0 соответственно.

Италия. Серия А. 15-й тур
13 нояб, 17:00. Olimpico (Рим)
Рома
1:1
Торино

Общий тон комментариев к оценкам таков: Миранчук прибавил в командной игре и стал действовать интенсивнее, реже выпадать из общего ритма. Алексей теперь выполняет больше черновой работы, чем ранее, ну а о доверии главного тренера Ивана Юрича к россиянину ярко говорит тот факт, что Миранчук постоянно выходит в стартовом составе: в девяти случаях из девяти! Алексей провел уже три полных матча, тогда как в «Аталанте» за два сезона в серии А был всего один такой случай. После летнего дебюта с голом против «Монцы» Миранчук пропустил целых шесть матчей из-за травмы, но это не помешало россиянину остаться одним из тех, на кого больше всех рассчитывает Юрич именно в стартовом составе.

Алексей Миранчук. Фото Global Look Press
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Лидерами же сегодняшнего «Торо» являются сербский голкипер Милинкович-Савич (он едет на чемпионат мира), защитник Бонджорно (к нему присматривается сборная Италии), полузащитник Риччи (его только что вызвали в «Скуадру адзурру» на два тренировочных матча) и, конечно, хорошо нам знакомый Влашич (Никола едет на чемпионат мира в составе сборной Хорватии). В паре с Влашичем Юрич пока уверенно предпочитает именно нашего Алексея. Хотя недавно тренер обмолвился, что другой претендент на место рядом с экс-игроком ЦСКА, едущий на ЧМ серб Радоньич, является чуть ли не самым талантливым игроком его команды наряду с итальянским форвардом Пеллегри. А вот серб Саша Лукич, который в начале сезона был и капитаном, и лидером этого «Торино», в итоге лишился и повязки, и лидерства — из-за демарша на тему своей скромной зарплаты и возможного продления контракта на улучшенных условиях.

&laquo;Рома&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Торино&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Алексей Миранчук (в&nbsp;центре). Аргентинский вундеркинд тащит «МЮ», Миранчук отметился в голевой атаке, «Ювентус» разбушевался

Что ждет Миранчука в новом году? Судя по доверию главного тренера, игровой практики у него в Турине будет достаточно, а вот дальше пока ясности нет. По тому, как дела идут сегодня, Иван Юрич, контракт которого действует и в следующем сезоне, точно заинтересован в том, чтобы «Торино» выкупил у «Аталанты» права на арендованного Миранчука. Но это не означает, что так и будет по умолчанию. Хозяин «Торино» Урбано Кайро известен тем, что неохотно расстается с деньгами, а «Аталанта» уж слишком не любит делать скидки. Так что нас, скорее всего, ждет перетягивание каната. Хочется верить, что оно закончится в пользу Алексея, и он останется в «Торино». Ну и Миранчуку будет еще лучше, если никуда не уйдет и эмоциональный Иван Юрич, способный в силу своего горячего характера подать в отставку в любой момент.

Что касается Элдора Шомуродова, то он сейчас находится в той же грустной ситуации, что был Миранчук в «Аталанте»: требуется срочная смена обстановки. Те редчайшие шансы, которые предоставлял Элдору Жозе Моуринью в начале этого сезона, узбекский форвард, к сожалению, использовать не сумел. А сам взбалмошный португальский специалист не скрывает, что Шомуродов находится в списке тех, с кем «Роме» следовало бы расстаться уже зимой. При этом претензий по самоотдаче и трудолюбию к Шомуродову в Риме нет. Элдор — крепкий игрок-трудяга, и спрос на него был еще прошедшим летом. Но найти новый клуб ему мешает высокая для игрока его уровня трансферная стоимость, которая сопутствовала переходу из «Дженоа» в «Рому» (18 миллионов евро по Transfermarkt). Именно она пока и является камнем преткновения для переговоров римлян с теми клубами, которые хотели бы взять Шомуродова в аренду с обязательным правом выкупа.

Элдор Шомуродов. Фото Global Look Press
Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press

На днях в итальянских СМИ проходила информация, что одним из потенциальных претендентов на Элдора является как раз «Торино», которому Шомуродов бы сейчас весьма пригодился. Пока это все разговоры, но в январе Элдору действительно всерьез надо надеяться на то, чтобы побыстрее покинуть «Рому». Иначе он просто потеряет вторую часть сезона-2022/23.

Если же вернуться к календарю серии А, то 4 января «Торино» сыграет дома с идущей на последнем месте «Вероной», где хорошо знакомый нам Сальваторе Боккетти в роли главного тренера терпит одно поражение за другим (шесть матчей — ноль очков). Ну а «Рома» примет в тот же день «Болонью». Любопытно, что именно эту команду прошедшим летом в Италии чаще всего называли главным претендентом на Шомуродова.

Алексей Миранчук
Элдор Шомуродов
Футбол
ФК Рома
ФК Торино
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
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Удинезе – Эмполи
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