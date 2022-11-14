Миранчук и Шомуродов могут стать одноклубниками? Как дела у экс-игроков РПЛ в серии А
Заключительный перед паузой на ЧМ 15-й тур серии А состоялся в прошедшие выходные. Команды ушли на невиданный доселе зимний перерыв, а матчи 16-го тура пройдут только 4 января 2023 года.
Накануне в Риме прошел матч, в котором сошлись команды, где выступают два бывших игрока РПЛ. Россиянин Алексей Миранчук провел за «Торино» 80 минут, а узбекский форвард Элдор Шомуродов предсказуемо — на фоне провала в предыдущем матче — все 90 минут провел на скамейке запасных «Ромы». Туринская газета Tuttosport достаточно высоко оценила игру Миранчука и поставила ему оценку 7.0. Римская Corriere dello Sport была скромнее — 6.0, а миланская La Gazzetta dello Sport и вовсе пожадничала — 5.5. За тур до этого — за победный матч против «Сампдории» — Алексей получил от тех же трех изданий 6.5, 6.5 и 6.0 соответственно.
Общий тон комментариев к оценкам таков: Миранчук прибавил в командной игре и стал действовать интенсивнее, реже выпадать из общего ритма. Алексей теперь выполняет больше черновой работы, чем ранее, ну а о доверии главного тренера Ивана Юрича к россиянину ярко говорит тот факт, что Миранчук постоянно выходит в стартовом составе: в девяти случаях из девяти! Алексей провел уже три полных матча, тогда как в «Аталанте» за два сезона в серии А был всего один такой случай. После летнего дебюта с голом против «Монцы» Миранчук пропустил целых шесть матчей из-за травмы, но это не помешало россиянину остаться одним из тех, на кого больше всех рассчитывает Юрич именно в стартовом составе.
Лидерами же сегодняшнего «Торо» являются сербский голкипер Милинкович-Савич (он едет на чемпионат мира), защитник Бонджорно (к нему присматривается сборная Италии), полузащитник Риччи (его только что вызвали в «Скуадру адзурру» на два тренировочных матча) и, конечно, хорошо нам знакомый Влашич (Никола едет на чемпионат мира в составе сборной Хорватии). В паре с Влашичем Юрич пока уверенно предпочитает именно нашего Алексея. Хотя недавно тренер обмолвился, что другой претендент на место рядом с экс-игроком ЦСКА, едущий на ЧМ серб Радоньич, является чуть ли не самым талантливым игроком его команды наряду с итальянским форвардом Пеллегри. А вот серб Саша Лукич, который в начале сезона был и капитаном, и лидером этого «Торино», в итоге лишился и повязки, и лидерства — из-за демарша на тему своей скромной зарплаты и возможного продления контракта на улучшенных условиях.
Что ждет Миранчука в новом году? Судя по доверию главного тренера, игровой практики у него в Турине будет достаточно, а вот дальше пока ясности нет. По тому, как дела идут сегодня, Иван Юрич, контракт которого действует и в следующем сезоне, точно заинтересован в том, чтобы «Торино» выкупил у «Аталанты» права на арендованного Миранчука. Но это не означает, что так и будет по умолчанию. Хозяин «Торино» Урбано Кайро известен тем, что неохотно расстается с деньгами, а «Аталанта» уж слишком не любит делать скидки. Так что нас, скорее всего, ждет перетягивание каната. Хочется верить, что оно закончится в пользу Алексея, и он останется в «Торино». Ну и Миранчуку будет еще лучше, если никуда не уйдет и эмоциональный Иван Юрич, способный в силу своего горячего характера подать в отставку в любой момент.
Что касается Элдора Шомуродова, то он сейчас находится в той же грустной ситуации, что был Миранчук в «Аталанте»: требуется срочная смена обстановки. Те редчайшие шансы, которые предоставлял Элдору Жозе Моуринью в начале этого сезона, узбекский форвард, к сожалению, использовать не сумел. А сам взбалмошный португальский специалист не скрывает, что Шомуродов находится в списке тех, с кем «Роме» следовало бы расстаться уже зимой. При этом претензий по самоотдаче и трудолюбию к Шомуродову в Риме нет. Элдор — крепкий игрок-трудяга, и спрос на него был еще прошедшим летом. Но найти новый клуб ему мешает высокая для игрока его уровня трансферная стоимость, которая сопутствовала переходу из «Дженоа» в «Рому» (18 миллионов евро по Transfermarkt). Именно она пока и является камнем преткновения для переговоров римлян с теми клубами, которые хотели бы взять Шомуродова в аренду с обязательным правом выкупа.
На днях в итальянских СМИ проходила информация, что одним из потенциальных претендентов на Элдора является как раз «Торино», которому Шомуродов бы сейчас весьма пригодился. Пока это все разговоры, но в январе Элдору действительно всерьез надо надеяться на то, чтобы побыстрее покинуть «Рому». Иначе он просто потеряет вторую часть сезона-2022/23.
Если же вернуться к календарю серии А, то 4 января «Торино» сыграет дома с идущей на последнем месте «Вероной», где хорошо знакомый нам Сальваторе Боккетти в роли главного тренера терпит одно поражение за другим (шесть матчей — ноль очков). Ну а «Рома» примет в тот же день «Болонью». Любопытно, что именно эту команду прошедшим летом в Италии чаще всего называли главным претендентом на Шомуродова.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|15
|13
|2
|0
|37-12
|41
|
2
|Милан
|15
|10
|3
|2
|29-15
|33
|
3
|Ювентус
|15
|9
|4
|2
|24-7
|31
|
4
|Лацио
|15
|9
|3
|3
|26-11
|30
|
5
|Интер
|15
|10
|0
|5
|34-22
|30
|
6
|Аталанта
|15
|8
|3
|4
|22-15
|27
|
7
|Рома
|15
|8
|3
|4
|18-14
|27
|
8
|Удинезе
|15
|6
|6
|3
|24-17
|24
|
9
|Торино
|15
|6
|3
|6
|16-17
|21
|
10
|Болонья
|15
|5
|4
|6
|20-25
|19
|
11
|Фиорентина
|15
|5
|4
|6
|18-20
|19
|
12
|Салернитана
|15
|4
|5
|6
|19-24
|17
|
13
|Эмполи
|15
|4
|5
|6
|12-19
|17
|
14
|Монца
|15
|5
|1
|9
|16-22
|16
|
15
|Сассуоло
|15
|4
|4
|7
|15-22
|16
|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
17
|Специя
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
18
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
|11-26
|7
|
19
|Сампдория
|15
|1
|3
|11
|6-27
|6
|
20
|Верона
|15
|1
|2
|12
|12-29
|5
|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|- : -
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|- : -
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|- : -
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|- : -
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|- : -
|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
|- : -
|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|4.01
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|7
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|13
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|14
|1
|4
|
|
Алекс Сандру
Ювентус
|13
|1
|3