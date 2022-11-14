Миранчук и Шомуродов могут стать одноклубниками? Как дела у экс-игроков РПЛ в серии А

На выходных встретились «Торино» и «Рома».

Заключительный перед паузой на ЧМ 15-й тур серии А состоялся в прошедшие выходные. Команды ушли на невиданный доселе зимний перерыв, а матчи 16-го тура пройдут только 4 января 2023 года.

Накануне в Риме прошел матч, в котором сошлись команды, где выступают два бывших игрока РПЛ. Россиянин Алексей Миранчук провел за «Торино» 80 минут, а узбекский форвард Элдор Шомуродов предсказуемо — на фоне провала в предыдущем матче — все 90 минут провел на скамейке запасных «Ромы». Туринская газета Tuttosport достаточно высоко оценила игру Миранчука и поставила ему оценку 7.0. Римская Corriere dello Sport была скромнее — 6.0, а миланская La Gazzetta dello Sport и вовсе пожадничала — 5.5. За тур до этого — за победный матч против «Сампдории» — Алексей получил от тех же трех изданий 6.5, 6.5 и 6.0 соответственно.

Общий тон комментариев к оценкам таков: Миранчук прибавил в командной игре и стал действовать интенсивнее, реже выпадать из общего ритма. Алексей теперь выполняет больше черновой работы, чем ранее, ну а о доверии главного тренера Ивана Юрича к россиянину ярко говорит тот факт, что Миранчук постоянно выходит в стартовом составе: в девяти случаях из девяти! Алексей провел уже три полных матча, тогда как в «Аталанте» за два сезона в серии А был всего один такой случай. После летнего дебюта с голом против «Монцы» Миранчук пропустил целых шесть матчей из-за травмы, но это не помешало россиянину остаться одним из тех, на кого больше всех рассчитывает Юрич именно в стартовом составе.

Алексей Миранчук. Фото Global Look Press

Лидерами же сегодняшнего «Торо» являются сербский голкипер Милинкович-Савич (он едет на чемпионат мира), защитник Бонджорно (к нему присматривается сборная Италии), полузащитник Риччи (его только что вызвали в «Скуадру адзурру» на два тренировочных матча) и, конечно, хорошо нам знакомый Влашич (Никола едет на чемпионат мира в составе сборной Хорватии). В паре с Влашичем Юрич пока уверенно предпочитает именно нашего Алексея. Хотя недавно тренер обмолвился, что другой претендент на место рядом с экс-игроком ЦСКА, едущий на ЧМ серб Радоньич, является чуть ли не самым талантливым игроком его команды наряду с итальянским форвардом Пеллегри. А вот серб Саша Лукич, который в начале сезона был и капитаном, и лидером этого «Торино», в итоге лишился и повязки, и лидерства — из-за демарша на тему своей скромной зарплаты и возможного продления контракта на улучшенных условиях.

Что ждет Миранчука в новом году? Судя по доверию главного тренера, игровой практики у него в Турине будет достаточно, а вот дальше пока ясности нет. По тому, как дела идут сегодня, Иван Юрич, контракт которого действует и в следующем сезоне, точно заинтересован в том, чтобы «Торино» выкупил у «Аталанты» права на арендованного Миранчука. Но это не означает, что так и будет по умолчанию. Хозяин «Торино» Урбано Кайро известен тем, что неохотно расстается с деньгами, а «Аталанта» уж слишком не любит делать скидки. Так что нас, скорее всего, ждет перетягивание каната. Хочется верить, что оно закончится в пользу Алексея, и он останется в «Торино». Ну и Миранчуку будет еще лучше, если никуда не уйдет и эмоциональный Иван Юрич, способный в силу своего горячего характера подать в отставку в любой момент.

Что касается Элдора Шомуродова, то он сейчас находится в той же грустной ситуации, что был Миранчук в «Аталанте»: требуется срочная смена обстановки. Те редчайшие шансы, которые предоставлял Элдору Жозе Моуринью в начале этого сезона, узбекский форвард, к сожалению, использовать не сумел. А сам взбалмошный португальский специалист не скрывает, что Шомуродов находится в списке тех, с кем «Роме» следовало бы расстаться уже зимой. При этом претензий по самоотдаче и трудолюбию к Шомуродову в Риме нет. Элдор — крепкий игрок-трудяга, и спрос на него был еще прошедшим летом. Но найти новый клуб ему мешает высокая для игрока его уровня трансферная стоимость, которая сопутствовала переходу из «Дженоа» в «Рому» (18 миллионов евро по Transfermarkt). Именно она пока и является камнем преткновения для переговоров римлян с теми клубами, которые хотели бы взять Шомуродова в аренду с обязательным правом выкупа.

Элдор Шомуродов. Фото Global Look Press

На днях в итальянских СМИ проходила информация, что одним из потенциальных претендентов на Элдора является как раз «Торино», которому Шомуродов бы сейчас весьма пригодился. Пока это все разговоры, но в январе Элдору действительно всерьез надо надеяться на то, чтобы побыстрее покинуть «Рому». Иначе он просто потеряет вторую часть сезона-2022/23.

Если же вернуться к календарю серии А, то 4 января «Торино» сыграет дома с идущей на последнем месте «Вероной», где хорошо знакомый нам Сальваторе Боккетти в роли главного тренера терпит одно поражение за другим (шесть матчей — ноль очков). Ну а «Рома» примет в тот же день «Болонью». Любопытно, что именно эту команду прошедшим летом в Италии чаще всего называли главным претендентом на Шомуродова.