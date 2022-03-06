«Миранчук выглядел неубедительно». Что в Италии думают об игре россиянина в матче с «Ромой»

Алексей впервые провел на поле 90 минут в серии А.

Алексей Миранчук, который еще недавно мог уйти из «Аталанты», становится все более важным игроком для бергамасков. В субботу россиянин полностью отыграл матч серии А против «Ромы», причем на не слишком привычной для себя позиции — в центре атаки.

«СЭ» собрал главные мнения по игре Миранчука из итальянских СМИ и соцсетей.

Статистика, оценки

Алексей провел на поле все 90 минут. В матче серии А это с россиянином случилось впервые. В текущем сезоне Миранчук отыграл полностью еще один матч, но в Кубке Италии — против «Венеции» (2:0).

Из-за обилия травм в «Аталанте» Алексею пришлось играть на позиции нападающего. По данным Transfermarkt, последний раз Миранчук действовал в центре атаки год назад — в игре с «Кротоне», которая состоялась 3 марта 2021 года. Это уже пятая позиция для него в текущем сезоне: ранее он играл в центре поля, справа в атаке, атакующего полузащитника и оттянутого нападающего.

Россиянин часто отходил в глубину поля и неплохо действовал в подыгрыше. Алексей совершил 74 касания мяча, что является лучшим показателем среди всех игроков «Аталанты», действовавших ближе к атаке. Также на счету Миранчука 54 передачи, 81% из которых оказались точными, четыре успешные обводки и два выигранных верховых единоборства. После выхода на поле Луиса Муриэля россиянин сместился на более привычный для него правый фланг атаки.

Тем не менее итальянское издание TuttoMercato оценило действия Миранчука в 5,0. Это одна из худших оценок в «Аталанте». «Он часто оказывался под давлением защитников «Ромы» и был слишком легким для этого матча. «Аталанте» было сложно без нападающего», — считают в издании.

При этом от портала WhoScored Алексей получил оценку 6,6. Лишь три игрока «Аталанты» получили балл выше: Хосе Луис Паломино (6,7), Мерих Демирал (6,7) и Ханс Хатебур (6,7).

Мнения итальянских СМИ

«Миранчук выглядел неубедительно в качестве «ложной девятки», — считает журналист La Gazzetta dello Sport Массимо Чеккини.

La Gazzetta dello Sport.

«На нашей игре сказывается отсутствие Дувана Сапаты, — сказал после матча хавбек «Аталанты» Маттео Пессина. — Поэтому мы пытались адаптироваться к этой ситуации. Думаю, что выбор тренера заключался в том, чтобы Миранчук вытягивал за собой Смоллинга».

Мнение Маттео Пессины.

«Миранчук сделал все, что мог. Иногда он оказывался совершенно один впереди», — считает издание Il Giorno.

Il Giorno..

Соцсети

Итальянцы в целом остались довольны действиями Алексея. «Было много ошибок, как в защите, так и в атаке. Команда лучше играла после перерыва. Лучшими, на мой взгляд, в «Аталанте» были Фройлер, Миранчук и Демирал, а худшим — Пеццелла», — написал пользователь Instagram под ником d1ovani.

Комментарии в соцсетях.

Другой болельщик «Аталанты» отметил странное судейство. По его мнению, в одном из эпизодов с участием Алексея стоило назначить пенальти. «Миранчука толкнули в штрафной. Судья свистел в одну сторону. Если это футбол, то лучше я буду смотреть водное поло», — написал он в комментариях.