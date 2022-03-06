«Миранчук выглядел неубедительно». Что в Италии думают об игре россиянина в матче с «Ромой»
Алексей Миранчук, который еще недавно мог уйти из «Аталанты», становится все более важным игроком для бергамасков. В субботу россиянин полностью отыграл матч серии А против «Ромы», причем на не слишком привычной для себя позиции — в центре атаки.
«СЭ» собрал главные мнения по игре Миранчука из итальянских СМИ и соцсетей.
Статистика, оценки
Алексей провел на поле все 90 минут. В матче серии А это с россиянином случилось впервые. В текущем сезоне Миранчук отыграл полностью еще один матч, но в Кубке Италии — против «Венеции» (2:0).
Из-за обилия травм в «Аталанте» Алексею пришлось играть на позиции нападающего. По данным Transfermarkt, последний раз Миранчук действовал в центре атаки год назад — в игре с «Кротоне», которая состоялась 3 марта 2021 года. Это уже пятая позиция для него в текущем сезоне: ранее он играл в центре поля, справа в атаке, атакующего полузащитника и оттянутого нападающего.
Россиянин часто отходил в глубину поля и неплохо действовал в подыгрыше. Алексей совершил 74 касания мяча, что является лучшим показателем среди всех игроков «Аталанты», действовавших ближе к атаке. Также на счету Миранчука 54 передачи, 81% из которых оказались точными, четыре успешные обводки и два выигранных верховых единоборства. После выхода на поле Луиса Муриэля россиянин сместился на более привычный для него правый фланг атаки.
Тем не менее итальянское издание TuttoMercato оценило действия Миранчука в 5,0. Это одна из худших оценок в «Аталанте». «Он часто оказывался под давлением защитников «Ромы» и был слишком легким для этого матча. «Аталанте» было сложно без нападающего», — считают в издании.
При этом от портала WhoScored Алексей получил оценку 6,6. Лишь три игрока «Аталанты» получили балл выше: Хосе Луис Паломино (6,7), Мерих Демирал (6,7) и Ханс Хатебур (6,7).
Мнения итальянских СМИ
«Миранчук выглядел неубедительно в качестве «ложной девятки», — считает журналист La Gazzetta dello Sport Массимо Чеккини.
«На нашей игре сказывается отсутствие Дувана Сапаты, — сказал после матча хавбек «Аталанты» Маттео Пессина. — Поэтому мы пытались адаптироваться к этой ситуации. Думаю, что выбор тренера заключался в том, чтобы Миранчук вытягивал за собой Смоллинга».
«Миранчук сделал все, что мог. Иногда он оказывался совершенно один впереди», — считает издание Il Giorno.
Соцсети
Итальянцы в целом остались довольны действиями Алексея. «Было много ошибок, как в защите, так и в атаке. Команда лучше играла после перерыва. Лучшими, на мой взгляд, в «Аталанте» были Фройлер, Миранчук и Демирал, а худшим — Пеццелла», — написал пользователь Instagram под ником d1ovani.
Другой болельщик «Аталанты» отметил странное судейство. По его мнению, в одном из эпизодов с участием Алексея стоило назначить пенальти. «Миранчука толкнули в штрафной. Судья свистел в одну сторону. Если это футбол, то лучше я буду смотреть водное поло», — написал он в комментариях.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|27
|17
|7
|3
|60-22
|58
|
2
|Наполи
|27
|17
|6
|4
|49-19
|57
|
3
|Милан
|27
|17
|6
|4
|53-29
|57
|
4
|Ювентус
|28
|15
|8
|5
|42-25
|53
|
5
|Аталанта
|27
|13
|8
|6
|50-31
|47
|
6
|Рома
|28
|14
|5
|9
|46-34
|47
|
7
|Лацио
|28
|13
|7
|8
|57-42
|46
|
8
|Фиорентина
|27
|13
|4
|10
|46-37
|43
|
9
|Верона
|28
|11
|8
|9
|53-44
|41
|
10
|Сассуоло
|28
|10
|9
|9
|49-46
|39
|
11
|Торино
|27
|9
|7
|11
|33-28
|34
|
12
|Болонья
|27
|9
|6
|12
|32-42
|33
|
13
|Удинезе
|27
|7
|11
|9
|37-43
|32
|
14
|Эмполи
|28
|8
|8
|12
|40-53
|32
|
15
|Сампдория
|28
|7
|5
|16
|36-48
|26
|
16
|Специя
|28
|7
|5
|16
|28-50
|26
|
17
|Кальяри
|28
|5
|10
|13
|28-51
|25
|
18
|Венеция
|27
|5
|7
|15
|25-51
|22
|
19
|Дженоа
|28
|1
|15
|12
|22-47
|18
|
20
|Салернитана
|27
|3
|6
|18
|20-64
|14
|4.03
|22:45
|
Интер – Салернитана
|5 : 0
|5.03
|17:00
|
Удинезе – Сампдория
|2 : 1
|5.03
|20:00
|
Рома – Аталанта
|1 : 0
|5.03
|22:45
|
Кальяри – Лацио
|0 : 3
|6.03
|14:30
|
Дженоа – Эмполи
|0 : 0
|6.03
|17:00
|
Болонья – Торино
|0 : 0
|6.03
|17:00
|
Венеция – Сассуоло
|1 : 4
|6.03
|17:00
|
Фиорентина – Верона
|1 : 1
|6.03
|20:00
|
Ювентус – Специя
|1 : 0
|6.03
|22:45
|
Наполи – Милан
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|20
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|20
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|22
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|22
|1
|5
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|25
|1
|5