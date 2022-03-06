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«Миранчук выглядел неубедительно». Что в Италии думают об игре россиянина в матче с «Ромой»

В Италии назвали неубедительной игру Алексея Миранчука в матче «Рома» — «Аталанта»
Николай Егорычев
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото AFP
La Gazzetta dello Sport.
Мнение Маттео Пессины.
Il Giorno..
Комментарии в соцсетях.
Комментарии в соцсетях.
1/6
Алексей впервые провел на поле 90 минут в серии А.
Италия. Серия А. 28-й тур
05 мар, 20:00. Olimpico (Рим)
Рома
1:0
Аталанта
Голы
Абрахам, 32 (1:0)
Рома
Руй Патрисиу Карсдорп (Роджер Ибаньес, 84) Смоллинг Манчини Кумбулла Кристанте Пеллегрини (Сержиу Оливейра, 84) Залевски (Винья, 62) Мхитарян Абрахам (Афена-Гьян, 84) Дзаньоло (Верету, 75)
Аталанта
Муссо Паломино (Джимсити, 82) Мерих Демирал Хатебур Дзаппакоста (Пеццелла, 21) Копмайнерс (Малиновский, 60) Фройлер де Рон Пессина (Бога, 60) Миранчук Пашалич (Муриэль, 46)
Предупреждения
Кристанте 9’, Абрахам 21’, Мхитарян 66’, Кумбулла 69’, Роджер Ибаньес 85’  -  Малиновский 78’, Мерих Демирал 86’, де Рон 90+4’
Удаления
де Рон 90+4’ (вторая ж.к), Мхитарян 90+6’ (вторая ж.к)
Судьи
Масса (Италия)

Алексей Миранчук, который еще недавно мог уйти из «Аталанты», становится все более важным игроком для бергамасков. В субботу россиянин полностью отыграл матч серии А против «Ромы», причем на не слишком привычной для себя позиции — в центре атаки.

«СЭ» собрал главные мнения по игре Миранчука из итальянских СМИ и соцсетей.

Статистика, оценки

Алексей провел на поле все 90 минут. В матче серии А это с россиянином случилось впервые. В текущем сезоне Миранчук отыграл полностью еще один матч, но в Кубке Италии — против «Венеции» (2:0).

Из-за обилия травм в «Аталанте» Алексею пришлось играть на позиции нападающего. По данным Transfermarkt, последний раз Миранчук действовал в центре атаки год назад — в игре с «Кротоне», которая состоялась 3 марта 2021 года. Это уже пятая позиция для него в текущем сезоне: ранее он играл в центре поля, справа в атаке, атакующего полузащитника и оттянутого нападающего.

5&nbsp;марта. Рим. &laquo;Рома&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аталанта&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Алексей Миранчук (слева) и&nbsp;Матиас Винья. Миранчук впервые в сезоне сыграл полный матч в серии А. Но «Аталанта» проиграла «Роме»

Россиянин часто отходил в глубину поля и неплохо действовал в подыгрыше. Алексей совершил 74 касания мяча, что является лучшим показателем среди всех игроков «Аталанты», действовавших ближе к атаке. Также на счету Миранчука 54 передачи, 81% из которых оказались точными, четыре успешные обводки и два выигранных верховых единоборства. После выхода на поле Луиса Муриэля россиянин сместился на более привычный для него правый фланг атаки.

Тем не менее итальянское издание TuttoMercato оценило действия Миранчука в 5,0. Это одна из худших оценок в «Аталанте». «Он часто оказывался под давлением защитников «Ромы» и был слишком легким для этого матча. «Аталанте» было сложно без нападающего», — считают в издании.

При этом от портала WhoScored Алексей получил оценку 6,6. Лишь три игрока «Аталанты» получили балл выше: Хосе Луис Паломино (6,7), Мерих Демирал (6,7) и Ханс Хатебур (6,7).

Мнения итальянских СМИ

«Миранчук выглядел неубедительно в качестве «ложной девятки», — считает журналист La Gazzetta dello Sport Массимо Чеккини.

La Gazzetta dello Sport.
La Gazzetta dello Sport.

«На нашей игре сказывается отсутствие Дувана Сапаты, — сказал после матча хавбек «Аталанты» Маттео Пессина. — Поэтому мы пытались адаптироваться к этой ситуации. Думаю, что выбор тренера заключался в том, чтобы Миранчук вытягивал за собой Смоллинга».

Мнение Маттео Пессины.
Мнение Маттео Пессины.

«Миранчук сделал все, что мог. Иногда он оказывался совершенно один впереди», — считает издание Il Giorno.

Il Giorno..
Il Giorno..

Соцсети

Итальянцы в целом остались довольны действиями Алексея. «Было много ошибок, как в защите, так и в атаке. Команда лучше играла после перерыва. Лучшими, на мой взгляд, в «Аталанте» были Фройлер, Миранчук и Демирал, а худшим — Пеццелла», — написал пользователь Instagram под ником d1ovani.

Комментарии в соцсетях.
Комментарии в соцсетях.

Другой болельщик «Аталанты» отметил странное судейство. По его мнению, в одном из эпизодов с участием Алексея стоило назначить пенальти. «Миранчука толкнули в штрафной. Судья свистел в одну сторону. Если это футбол, то лучше я буду смотреть водное поло», — написал он в комментариях.

Комментарии в соцсетях.
Комментарии в соцсетях.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Спартак 2
Матч завершен

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
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Манчестер Сити 4
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
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Миранчук впервые в сезоне сыграл полный матч в серии А. Но «Аталанта» проиграла «Роме»

«В «Аталанте» к Алексею относятся дружелюбно, а болельщики тепло его приветствовали». Взгляд из Италии на игру Миранчука
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И В Н П +/- О
1
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
2
 Наполи 27 17 6 4 49-19 57
3
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
4
 Ювентус 28 15 8 5 42-25 53
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 27 13 4 10 46-37 43
9
 Верона 28 11 8 9 53-44 41
10
 Сассуоло 28 10 9 9 49-46 39
11
 Торино 27 9 7 11 33-28 34
12
 Болонья 27 9 6 12 32-42 33
13
 Удинезе 27 7 11 9 37-43 32
14
 Эмполи 28 8 8 12 40-53 32
15
 Сампдория 28 7 5 16 36-48 26
16
 Специя 28 7 5 16 28-50 26
17
 Кальяри 28 5 10 13 28-51 25
18
 Венеция 27 5 7 15 25-51 22
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20
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Интер – Салернитана
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 1 : 0
5.03 22:45
Кальяри – Лацио
 0 : 3
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Дженоа – Эмполи
 0 : 0
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Болонья – Торино
 0 : 0
6.03 17:00
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