Миранчук впервые в сезоне сыграл полный матч в серии А. Но «Аталанта» проиграла «Роме»
Алексей Миранчук восстановился от травмы, полученной в январе в матче с «Лацио», и очень ярко вернулся: в предыдущем туре он вышел на замену в игре с «Сампдорией» (4:0) и успел отметиться голевой передачей и красивым голом. В Риме 26-летний полузащитник оказался в стартовом составе.
Бергамаски больше владели мячом в первом тайме, но с опасными моментами никак не складывалось. Зато «Рома» часто отвечала острыми контратаками, одна из которых привела к голу. На 32-й минуте игры Рик Карсдорп перехватил мяч на своей половине и длинным забросом отправил в прорыв Николу Дзаньоло и Тэмми Абрахама. Итальянец идеально принял мяч и вывел англичанина на ворота Хуана Муссо. Абрахам не растерялся и момент использовал. Этот гол стал 13-м для 24-летнего форварда в серии А и 20-м во всех турнирах. Ни один английский игрок не забил больше в этом сезоне.
«Аталанта» пыталась отыграться до перерыва. Миранчук в проходе поймал Генриха Мхитаряна на фол рядом с линией штрафной, но Тен Копмейнерс со штрафного пробил в «стенку».
Во втором тайме Джан Пьеро Гасперини выпустил на поле сразу троих атакующих футболистов. В перерыве появился Луис Муриэль, а на 60-й минуте тренер «Аталанты» бросил в игру Джереми Бога и Руслана Малиновского. При этом Миранчук остался на поле — и это довольно показательный момент. Для Алексея это первый полный матч в серии А в этом сезоне. До этого рекордом были 78 минут в игре с «Вероной» в декабре, где россиянин отметился голом.
Однако перестановки не сильно помогли бергамаскам. Римляне надежно оборонялись до конца матча, периодически испытывая выносливость Абрахама и Дзаньолло длинными передачами. Миранчук неплохо смотрелся в концовке встречи, но его обостряющие передачи и попытки дриблинга так и не привели к забитому мячу. Не помогли даже навесы на прибегавших в атаку защитников.
В добавленное к матчу время сразу два футболиста получили красные карточки. За вторые желтые карточки судья Давиде Масса выгнал Мартена Де Рона и Генриха Мхитаряна.
«Рома» обыграла «Аталанту» дважды за один чемпионат впервые с сезона-2012/13. В первом круге римляне разгромили бригаду Гасперини на выезде со счетом 4:1. А субботний успех позволил команде Жозе Моуриньо догнать «Аталанту» — «волки» не проигрывают уже семь матчей подряд и вернулись в гонку за место в Лиге чемпионов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|27
|17
|7
|3
|60-22
|58
|
2
|Наполи
|27
|17
|6
|4
|49-19
|57
|
3
|Милан
|27
|17
|6
|4
|53-29
|57
|
4
|Ювентус
|28
|15
|8
|5
|42-25
|53
|
5
|Аталанта
|27
|13
|8
|6
|50-31
|47
|
6
|Рома
|28
|14
|5
|9
|46-34
|47
|
7
|Лацио
|28
|13
|7
|8
|57-42
|46
|
8
|Фиорентина
|27
|13
|4
|10
|46-37
|43
|
9
|Верона
|28
|11
|8
|9
|53-44
|41
|
10
|Сассуоло
|28
|10
|9
|9
|49-46
|39
|
11
|Торино
|27
|9
|7
|11
|33-28
|34
|
12
|Болонья
|27
|9
|6
|12
|32-42
|33
|
13
|Удинезе
|27
|7
|11
|9
|37-43
|32
|
14
|Эмполи
|28
|8
|8
|12
|40-53
|32
|
15
|Сампдория
|28
|7
|5
|16
|36-48
|26
|
16
|Специя
|28
|7
|5
|16
|28-50
|26
|
17
|Кальяри
|28
|5
|10
|13
|28-51
|25
|
18
|Венеция
|27
|5
|7
|15
|25-51
|22
|
19
|Дженоа
|28
|1
|15
|12
|22-47
|18
|
20
|Салернитана
|27
|3
|6
|18
|20-64
|14
|4.03
|22:45
|
Интер – Салернитана
|5 : 0
|5.03
|17:00
|
Удинезе – Сампдория
|2 : 1
|5.03
|20:00
|
Рома – Аталанта
|1 : 0
|5.03
|22:45
|
Кальяри – Лацио
|0 : 3
|6.03
|14:30
|
Дженоа – Эмполи
|0 : 0
|6.03
|17:00
|
Болонья – Торино
|0 : 0
|6.03
|17:00
|
Венеция – Сассуоло
|1 : 4
|6.03
|17:00
|
Фиорентина – Верона
|1 : 1
|6.03
|20:00
|
Ювентус – Специя
|1 : 0
|6.03
|22:45
|
Наполи – Милан
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|20
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|20
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|22
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|22
|1
|5
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|25
|1
|5