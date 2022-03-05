Миранчук впервые в сезоне сыграл полный матч в серии А. Но «Аталанта» проиграла «Роме»

Алексей Миранчук восстановился от травмы, полученной в январе в матче с «Лацио», и очень ярко вернулся: в предыдущем туре он вышел на замену в игре с «Сампдорией» (4:0) и успел отметиться голевой передачей и красивым голом. В Риме 26-летний полузащитник оказался в стартовом составе.

Бергамаски больше владели мячом в первом тайме, но с опасными моментами никак не складывалось. Зато «Рома» часто отвечала острыми контратаками, одна из которых привела к голу. На 32-й минуте игры Рик Карсдорп перехватил мяч на своей половине и длинным забросом отправил в прорыв Николу Дзаньоло и Тэмми Абрахама. Итальянец идеально принял мяч и вывел англичанина на ворота Хуана Муссо. Абрахам не растерялся и момент использовал. Этот гол стал 13-м для 24-летнего форварда в серии А и 20-м во всех турнирах. Ни один английский игрок не забил больше в этом сезоне.

«Аталанта» пыталась отыграться до перерыва. Миранчук в проходе поймал Генриха Мхитаряна на фол рядом с линией штрафной, но Тен Копмейнерс со штрафного пробил в «стенку».

Во втором тайме Джан Пьеро Гасперини выпустил на поле сразу троих атакующих футболистов. В перерыве появился Луис Муриэль, а на 60-й минуте тренер «Аталанты» бросил в игру Джереми Бога и Руслана Малиновского. При этом Миранчук остался на поле — и это довольно показательный момент. Для Алексея это первый полный матч в серии А в этом сезоне. До этого рекордом были 78 минут в игре с «Вероной» в декабре, где россиянин отметился голом.

Однако перестановки не сильно помогли бергамаскам. Римляне надежно оборонялись до конца матча, периодически испытывая выносливость Абрахама и Дзаньолло длинными передачами. Миранчук неплохо смотрелся в концовке встречи, но его обостряющие передачи и попытки дриблинга так и не привели к забитому мячу. Не помогли даже навесы на прибегавших в атаку защитников.

В добавленное к матчу время сразу два футболиста получили красные карточки. За вторые желтые карточки судья Давиде Масса выгнал Мартена Де Рона и Генриха Мхитаряна.

«Рома» обыграла «Аталанту» дважды за один чемпионат впервые с сезона-2012/13. В первом круге римляне разгромили бригаду Гасперини на выезде со счетом 4:1. А субботний успех позволил команде Жозе Моуриньо догнать «Аталанту» — «волки» не проигрывают уже семь матчей подряд и вернулись в гонку за место в Лиге чемпионов.