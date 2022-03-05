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5 марта, 22:40

Миранчук впервые в сезоне сыграл полный матч в серии А. Но «Аталанта» проиграла «Роме»

«Рома» победила «Аталанту», Алексей Миранчук отыграл весь матч
Леонид Александров
Корреспондент
5 марта. Рим. «Рома» — «Аталанта» — 1:0. Алексей Миранчук (слева) и Матиас Винья.
Фото AFP
Команда Жозе Моуринью вернулась в гонку за Лигу чемпионов.

Алексей Миранчук восстановился от травмы, полученной в январе в матче с «Лацио», и очень ярко вернулся: в предыдущем туре он вышел на замену в игре с «Сампдорией» (4:0) и успел отметиться голевой передачей и красивым голом. В Риме 26-летний полузащитник оказался в стартовом составе.

Италия. Серия А. 28-й тур
05 мар, 20:00. Olimpico (Рим)
Рома
1:0
Аталанта
Голы
Абрахам, 32 (1:0)
Рома
Руй Патрисиу Карсдорп (Роджер Ибаньес, 84) Смоллинг Манчини Кумбулла Кристанте Пеллегрини (Сержиу Оливейра, 84) Залевски (Винья, 62) Мхитарян Абрахам (Афена-Гьян, 84) Дзаньоло (Верету, 75)
Аталанта
Муссо Паломино (Джимсити, 82) Мерих Демирал Хатебур Дзаппакоста (Пеццелла, 21) Копмайнерс (Малиновский, 60) Фройлер де Рон Пессина (Бога, 60) Миранчук Пашалич (Муриэль, 46)
Предупреждения
Кристанте 9’, Абрахам 21’, Мхитарян 66’, Кумбулла 69’, Роджер Ибаньес 85’  -  Малиновский 78’, Мерих Демирал 86’, де Рон 90+4’
Удаления
де Рон 90+4’ (вторая ж.к), Мхитарян 90+6’ (вторая ж.к)
Судьи
Масса (Италия)

Бергамаски больше владели мячом в первом тайме, но с опасными моментами никак не складывалось. Зато «Рома» часто отвечала острыми контратаками, одна из которых привела к голу. На 32-й минуте игры Рик Карсдорп перехватил мяч на своей половине и длинным забросом отправил в прорыв Николу Дзаньоло и Тэмми Абрахама. Итальянец идеально принял мяч и вывел англичанина на ворота Хуана Муссо. Абрахам не растерялся и момент использовал. Этот гол стал 13-м для 24-летнего форварда в серии А и 20-м во всех турнирах. Ни один английский игрок не забил больше в этом сезоне.

«Аталанта» пыталась отыграться до перерыва. Миранчук в проходе поймал Генриха Мхитаряна на фол рядом с линией штрафной, но Тен Копмейнерс со штрафного пробил в «стенку».

Во втором тайме Джан Пьеро Гасперини выпустил на поле сразу троих атакующих футболистов. В перерыве появился Луис Муриэль, а на 60-й минуте тренер «Аталанты» бросил в игру Джереми Бога и Руслана Малиновского. При этом Миранчук остался на поле — и это довольно показательный момент. Для Алексея это первый полный матч в серии А в этом сезоне. До этого рекордом были 78 минут в игре с «Вероной» в декабре, где россиянин отметился голом.

Однако перестановки не сильно помогли бергамаскам. Римляне надежно оборонялись до конца матча, периодически испытывая выносливость Абрахама и Дзаньолло длинными передачами. Миранчук неплохо смотрелся в концовке встречи, но его обостряющие передачи и попытки дриблинга так и не привели к забитому мячу. Не помогли даже навесы на прибегавших в атаку защитников.

В добавленное к матчу время сразу два футболиста получили красные карточки. За вторые желтые карточки судья Давиде Масса выгнал Мартена Де Рона и Генриха Мхитаряна.

«Рома» обыграла «Аталанту» дважды за один чемпионат впервые с сезона-2012/13. В первом круге римляне разгромили бригаду Гасперини на выезде со счетом 4:1. А субботний успех позволил команде Жозе Моуриньо догнать «Аталанту» — «волки» не проигрывают уже семь матчей подряд и вернулись в гонку за место в Лиге чемпионов.

&laquo;Рома&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аталанта&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Серия А: «Рома» победила «Аталанту», «Наполи» — «Милан» и другие матчи 28-го тура

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
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Динамо 0
Спартак 2
Матч завершен

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
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Манчестер Сити 4
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
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И В Н П +/- О
1
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
2
 Наполи 27 17 6 4 49-19 57
3
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
4
 Ювентус 28 15 8 5 42-25 53
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 27 13 4 10 46-37 43
9
 Верона 28 11 8 9 53-44 41
10
 Сассуоло 28 10 9 9 49-46 39
11
 Торино 27 9 7 11 33-28 34
12
 Болонья 27 9 6 12 32-42 33
13
 Удинезе 27 7 11 9 37-43 32
14
 Эмполи 28 8 8 12 40-53 32
15
 Сампдория 28 7 5 16 36-48 26
16
 Специя 28 7 5 16 28-50 26
17
 Кальяри 28 5 10 13 28-51 25
18
 Венеция 27 5 7 15 25-51 22
19
 Дженоа 28 1 15 12 22-47 18
20
 Салернитана 27 3 6 18 20-64 14
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4.03 22:45
Интер – Салернитана
 5 : 0
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Удинезе – Сампдория
 2 : 1
5.03 20:00
Рома – Аталанта
 1 : 0
5.03 22:45
Кальяри – Лацио
 0 : 3
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Дженоа – Эмполи
 0 : 0
6.03 17:00
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