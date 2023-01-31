Забьет ли Миранчук «Фиорентине»? «Интер» и «Аталанта» выдадут новое шоу. Главное о четвертьфиналах Кубка Италии

Ждем огненных матчей!

«Интер» — «Аталанта»

Посвежевший после ЧМ-2022 «Интер» (пять побед в семи матчах, включая разгром «Милана» в Суперкубке) в четвертьфинале Кубка Италии примет «Аталанту» Джан Пьеро Гасперини, которая тоже набрала приличный ход.

При этом у нерадзурри есть очевидные проблемы со стабильностью: команда Симоне Индзаги может остановить «Наполи» и вынести тот же «Милан», но с аутсайдерами теряет концентрацию. Неделю назад «Интер» умудрился дома проиграть «Эмполи» (0:1), в начале января потерял очки с «Монцой» (2:2), а в прошлой стадии Кубка лишь в дополнительное время разобрался с «Пармой» из серии В.

Бергамаски в 2023 году идут вообще без поражений. А их результативность просто пугает: «Салернитана» пропустила восемь, «Специя» — пять, «Ювентус» — три. В 2023-м «Аталанта» еще ни разу не забивала меньше двух мячей за матч, поэтому защитникам «Интера» нужно быть особенно внимательными.

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Благодаря ошибкам конкурентов «Аталанта» поднялась на четвертое место в серии А, сравнявшись по очкам «Лацио» и «Миланом». До «Интера» еще два балла, поэтому противостояние клубов выйдет за рамки Кубка Италии — весной они побьются за место в Лиге чемпионов.

В последний раз команды встречались в ноябре — тогда миланцы с трудом победили в гостях (3:2). Прямо сейчас есть все предпосылки, чтобы увидеть новый триллер.

«Фиорентина» — «Торино»

Алексей Миранчук попробует во второй раз за две недели огорчить «Фиорентину».

21 января гол российского полузащитника принес «Торино» первую победу во Флоренции за 47 лет. Для «быков» это важное событие, но для Миранчука — достаточно локальное. Главное, что Алексей наконец-то закрепился в основном составе, часто проводит на поле по 90 минут и является самым результативным игроком команды (4+2 в 14 матчах серии А).

Правда, в предыдущей стадии Кубка отличиться не получилось. В матче с «Миланом» все испортило удаление защитника Коффи Джиджи, из-за которого Ивану Юричу пришлось экстренно ломать всю группу атаки и пробиваться в следующую стадию через овертайм.

«Фиорентина» шагнула в четвертьфинал гораздо спокойнее, минимально обыграв «Сампдорию» (1:0). Хотя в том матче «фиалки» должны были забивать больше.

В серии А обе команды ни за что не борются, поэтому Кубок — лучшая мотивация ярко завершить сезон. Ждем зрелищного матча. И нового шедевра от Миранчука.

«Рома» — «Кремонезе»

Пожалуй, самая неожиданная пара 1/4 финала Кубка Италии.

В воскресенье «Рома» проиграла в Неаполе (1:2), а через несколько дней должна была встретиться с «Наполи» снова. Топ-афишу испортил аутсайдер серии А, который выбил лидера чемпионата из Кубка, причем сделал это с помощью бывшего игрока «Ромы».

В матче 1/8 финала Феликс Афена-Гьян сначала сравнял счет и перевел игру в дополнительное время, а в итоге похоронил банду Лучано Спаллетти решающим голом в серии пенальти.

В серии А у «Кремонезе» до сих пор ни одной победы и последнее место в таблице, но Кубок — совсем другая история, здесь парни Давида Баллардини уже добились главной сенсации турнира.

Команде Жозе Моуринью нельзя расслабляться.

Жозе Моуринью. Фото Reuters

«Ювентус» — «Лацио»

В чемпионате Италии «Ювентус» мог бы бороться с «Лацио» за место в Лиге чемпионов, но после снятия 15 очков туринцев отбросило в середину таблицы. Игра команды тоже пострадала: бьянконери унизили в Неаполе (1:5) и подарили очки «Монце» дома (0:2). Хорошо, что хотя бы в Кубке с той же «Монцей» «Юве» справился (2:1).

У «Лацио» все гораздо спокойнее: римляне начали год с поражения от «Лечче», затем сыграли вничью с «Эмполи», но дальше выдали три победы с общим счетом 7:0. Правда, в воскресенье потеряли очки с «Фиорентиной» (1:1).

В четвертьфинале Кубка Италии у Маурицио Сарри будет отличный шанс отомстить за ноябрьский разгром в Турине (0:3). Если не сейчас выбивать «Ювентус» из Кубка, то когда еще?

1/4 финала Кубка Италии — смотрите в Оkko!