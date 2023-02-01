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Сегодня, 08:45

Дармиан выбил «Аталанту» из Кубка. «Интер» четвертый раз подряд в полуфинале

Леонид Александров
Корреспондент отдела футбола
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Маттео Дармиан (слева) и Лаутаро Мартинес.
Фото Reuters
В противостоянии черно-синих в 1/4 финала Кубка Италии сильнее оказался «Интер».
Италия. Кубок. 1/4 финала
31 янв, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:0
Аталанта

Один из главных вопросов перед игрой был связан с защитником Миланом Шкриньяром. Уйдет ли словак в «ПСЖ» в январе или останется в «Интере» до лета? А если останется, то сыграет ли с «Аталантой»? В итоге остался в Италии, но в заявку на четвертьфинал Кубка не попал. Его место в тройке центральных защитников с Франческо Ачерби и Стефаном де Вреем занял фланговый защитник Маттео Дармиан.

В остальном состав миланского клуба выглядел почти так же, как и во всех последних матчах. За исключением Эдина Джеко и Франческо Димарко. Боснийского форварда в старте заменил Ромелу Лукаку, а вместо итальянского защитника вышел бывший игрок «Аталанты» Робин Госенс.

Футболисты «Интера» празднуют выход в полуфинал Кубка Италии. Фото Reuters
Футболисты «Интера» празднуют выход в полуфинал Кубка Италии. Фото Reuters
Фото Reuters

У бергамасков с первых минут вместо Адемолы Лукмана и Расмуса Хойлунда в атаке вышли герои прошлых лет — Дуван Сапата и Марио Пашалич.

Непонятно, из-за небольшой ротации или из-за статуса матча, но первый тайм выдался скудным на опасные моменты. Главные шансы команды создали перед перерывом: Хакан Чалханоглу на 41-й минуте издали пробил в штангу, а Дуван Сапата на 45-й головой — выше ворот.

Вторую половину игру соперники начали активнее. На 54-й минуте Йоаким Мелле не попал в пустые ворота «Интера». Хозяева поля не простили «Аталанту» за оплошность в реализации и спустя три минуты открыли счет. Подключившийся в атаку Дармиан с линии штрафной пробил низом точно в правый угол ворот Хуана Муссо. Аргентинский вратарь не спас.

Маттео Дармиан. Фото Reuters
Маттео Дармиан.
Фото Reuters

Джанпьеро Гасперини отреагировал на пропущенный мяч и сразу же выпустил Хойлунда с Лукманом. Лидеры мгновенно освежили игру «Аталанты» в атаке, но по-настоящему напрячь Андре Онану и защитников «Интера» не удавалось. При этом сами миланцы тоже не особо форсировали события и играли по счету. В этом хозяева преуспели и додержали победный счет 1:0 до финального свистка.

Действующие обладатели Кубка Италии вышли в полуфинал турнира уже в четвертый раз подряд. Там подопечные Симоне Индзаги встретятся с победителем пары «Ювентус» — «Лацио».

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер 1
Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Маттео Дармиан
Футбол
ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
2
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 20 17 2 1 48-15 53
2
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
4
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
5
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
6
 Рома 20 11 4 5 26-18 37
7
 Удинезе 20 7 8 5 28-22 29
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Фиорентина 20 6 6 8 22-26 24
13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
14
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
15
 Сассуоло 20 5 5 10 23-31 20
16
 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 20 0 8 12 15-35 8
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.02 17:00
Кремонезе – Лечче
 - : -
4.02 20:00
Рома – Эмполи
 - : -
4.02 22:45
Сассуоло – Аталанта
 - : -
5.02 14:30
Специя – Наполи
 - : -
5.02 17:00
Торино – Удинезе
 - : -
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 - : -
5.02 22:45
Интер – Милан
 - : -
6.02 20:30
Верона – Лацио
 - : -
6.02 22:45
Монца – Сампдория
 - : -
7.02 22:45
Салернитана – Ювентус
 - : -
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ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 14
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 11
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 10 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 18 1 1
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 11 1 5
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