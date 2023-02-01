Дармиан выбил «Аталанту» из Кубка. «Интер» четвертый раз подряд в полуфинале
Один из главных вопросов перед игрой был связан с защитником Миланом Шкриньяром. Уйдет ли словак в «ПСЖ» в январе или останется в «Интере» до лета? А если останется, то сыграет ли с «Аталантой»? В итоге остался в Италии, но в заявку на четвертьфинал Кубка не попал. Его место в тройке центральных защитников с Франческо Ачерби и Стефаном де Вреем занял фланговый защитник Маттео Дармиан.
В остальном состав миланского клуба выглядел почти так же, как и во всех последних матчах. За исключением Эдина Джеко и Франческо Димарко. Боснийского форварда в старте заменил Ромелу Лукаку, а вместо итальянского защитника вышел бывший игрок «Аталанты» Робин Госенс.
У бергамасков с первых минут вместо Адемолы Лукмана и Расмуса Хойлунда в атаке вышли герои прошлых лет — Дуван Сапата и Марио Пашалич.
Непонятно, из-за небольшой ротации или из-за статуса матча, но первый тайм выдался скудным на опасные моменты. Главные шансы команды создали перед перерывом: Хакан Чалханоглу на 41-й минуте издали пробил в штангу, а Дуван Сапата на 45-й головой — выше ворот.
Вторую половину игру соперники начали активнее. На 54-й минуте Йоаким Мелле не попал в пустые ворота «Интера». Хозяева поля не простили «Аталанту» за оплошность в реализации и спустя три минуты открыли счет. Подключившийся в атаку Дармиан с линии штрафной пробил низом точно в правый угол ворот Хуана Муссо. Аргентинский вратарь не спас.
Джанпьеро Гасперини отреагировал на пропущенный мяч и сразу же выпустил Хойлунда с Лукманом. Лидеры мгновенно освежили игру «Аталанты» в атаке, но по-настоящему напрячь Андре Онану и защитников «Интера» не удавалось. При этом сами миланцы тоже не особо форсировали события и играли по счету. В этом хозяева преуспели и додержали победный счет 1:0 до финального свистка.
Действующие обладатели Кубка Италии вышли в полуфинал турнира уже в четвертый раз подряд. Там подопечные Симоне Индзаги встретятся с победителем пары «Ювентус» — «Лацио».
1/4 финала Кубка Италии — смотрите в Оkko!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|20
|17
|2
|1
|48-15
|53
|
2
|Интер
|20
|13
|1
|6
|40-26
|40
|
3
|Лацио
|20
|11
|5
|4
|36-16
|38
|
4
|Аталанта
|20
|11
|5
|4
|39-23
|38
|
5
|Милан
|20
|11
|5
|4
|37-29
|38
|
6
|Рома
|20
|11
|4
|5
|26-18
|37
|
7
|Удинезе
|20
|7
|8
|5
|28-22
|29
|
8
|Торино
|20
|7
|6
|7
|21-22
|27
|
9
|Эмполи
|20
|6
|8
|6
|19-24
|26
|
10
|Болонья
|20
|7
|5
|8
|26-30
|26
|
11
|Монца
|20
|7
|4
|9
|25-28
|25
|
12
|Фиорентина
|20
|6
|6
|8
|22-26
|24
|
13
|Ювентус
|20
|11
|5
|4
|30-17
|23
|
14
|Салернитана
|20
|5
|6
|9
|25-38
|21
|
15
|Сассуоло
|20
|5
|5
|10
|23-31
|20
|
16
|Лечче
|20
|4
|8
|8
|19-24
|20
|
17
|Специя
|20
|4
|6
|10
|17-32
|18
|
18
|Верона
|20
|3
|4
|13
|18-32
|13
|
19
|Сампдория
|20
|2
|3
|15
|8-34
|9
|
20
|Кремонезе
|20
|0
|8
|12
|15-35
|8
|4.02
|17:00
|
Кремонезе – Лечче
|- : -
|4.02
|20:00
|
Рома – Эмполи
|- : -
|4.02
|22:45
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|5.02
|14:30
|
Специя – Наполи
|- : -
|5.02
|17:00
|
Торино – Удинезе
|- : -
|5.02
|20:00
|
Фиорентина – Болонья
|- : -
|5.02
|22:45
|
Интер – Милан
|- : -
|6.02
|20:30
|
Верона – Лацио
|- : -
|6.02
|22:45
|
Монца – Сампдория
|- : -
|7.02
|22:45
|
Салернитана – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|14
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|8
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|10
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|18
|1
|1
|
|
Павел Давидович
Верона
|11
|1
|5