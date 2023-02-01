Дармиан выбил «Аталанту» из Кубка. «Интер» четвертый раз подряд в полуфинале

В противостоянии черно-синих в 1/4 финала Кубка Италии сильнее оказался «Интер».

Один из главных вопросов перед игрой был связан с защитником Миланом Шкриньяром. Уйдет ли словак в «ПСЖ» в январе или останется в «Интере» до лета? А если останется, то сыграет ли с «Аталантой»? В итоге остался в Италии, но в заявку на четвертьфинал Кубка не попал. Его место в тройке центральных защитников с Франческо Ачерби и Стефаном де Вреем занял фланговый защитник Маттео Дармиан.

В остальном состав миланского клуба выглядел почти так же, как и во всех последних матчах. За исключением Эдина Джеко и Франческо Димарко. Боснийского форварда в старте заменил Ромелу Лукаку, а вместо итальянского защитника вышел бывший игрок «Аталанты» Робин Госенс.

Футболисты «Интера» празднуют выход в полуфинал Кубка Италии. Фото Reuters Фото Reuters

У бергамасков с первых минут вместо Адемолы Лукмана и Расмуса Хойлунда в атаке вышли герои прошлых лет — Дуван Сапата и Марио Пашалич.

Непонятно, из-за небольшой ротации или из-за статуса матча, но первый тайм выдался скудным на опасные моменты. Главные шансы команды создали перед перерывом: Хакан Чалханоглу на 41-й минуте издали пробил в штангу, а Дуван Сапата на 45-й головой — выше ворот.

Вторую половину игру соперники начали активнее. На 54-й минуте Йоаким Мелле не попал в пустые ворота «Интера». Хозяева поля не простили «Аталанту» за оплошность в реализации и спустя три минуты открыли счет. Подключившийся в атаку Дармиан с линии штрафной пробил низом точно в правый угол ворот Хуана Муссо. Аргентинский вратарь не спас.

Маттео Дармиан. Фото Reuters

Джанпьеро Гасперини отреагировал на пропущенный мяч и сразу же выпустил Хойлунда с Лукманом. Лидеры мгновенно освежили игру «Аталанты» в атаке, но по-настоящему напрячь Андре Онану и защитников «Интера» не удавалось. При этом сами миланцы тоже не особо форсировали события и играли по счету. В этом хозяева преуспели и додержали победный счет 1:0 до финального свистка.

Действующие обладатели Кубка Италии вышли в полуфинал турнира уже в четвертый раз подряд. Там подопечные Симоне Индзаги встретятся с победителем пары «Ювентус» — «Лацио».

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