Миранчук изменил все. Русский полузащитник спас «Торино» в почти безнадежной ситуации

Российский легионер во втором матче подряд становится лучшим игроком своей команды.

По итогам прошлого тура главный тренер «Торино» Иван Юрич дал лестную характеристику Алексею Миранчуку. «К Миранчуку я испытываю только любовь. Он — особенный мальчик, которому нужна свобода, чтобы проявить себя. Мы рады, что он играет за нас. Миранчук серьезно изменился в плане «физики» и динамики. Алексей сделал важные шаги и стал сильнее в этом сезоне», — заметил хорватский специалист.

Тем не менее даже после таких слов и победного гола в ворота «Фиорентины» наш легионер занял место на скамейке запасных. Это можно было расценивать как обычную ротацию либо как желание тренерского штаба дать паузу постоянно выходящим в старте Миранчуку и Лукичу перед кубковым четвертьфиналом во Флоренции. Но, как бы там ни было, на качестве игры гранатовых данное решение сказалось не лучшим образом.

Тут, впрочем, стоило бы похвалить соперника. Имевший шанс обойти туринцев в таблице «Эмполи» набрал хороший ход и в предыдущем туре переиграл на выезде «Интер». Гранатовым хозяева до перерыва не позволили ничего, а сами мастерски использовали подачу углового.

Юрич отреагировал на происходившее на поле двойной заменой в перерыве, когда в игру вступили Санабрия и Лукич. А на 55-й минуте пробил час Синго и Миранчука.

И практически мгновенно — пусть и без участия российского полузащитника — гранатовые наконец-то создали первый голевой момент. Однако эффектный удар Риччи пришелся в штангу, и уже вскоре Викарио в отчаянном броске вытащил мяч из верхнего угла после фирменной атаки Миранчука.

Казалось, хозяева вот-вот дрогнут, только все развернулось в обратную сторону. Дальний удар Марина был хорош изначально, а рикошет от защитника не оставил шансов Ване Милинковичу-Савичу. Серб даже не шелохнулся. Только это, как выяснилось, был не приговор для поймавшего нужный ритм и усилившего давление «Торино». Хотя могло показаться, что это просто не день гранатовых и персонально очень активного Миранчука.

Он демонстрировал хорошее движение, быстро принимал ставившие соперника в тупик решения, регулярно обострял игру, а результата все равно не было. Как в эпизоде, когда Алексей оказался на газоне в чужой штрафной, и ВАР при проверке эпизода не обнаружил в случившемся нарушения правил. Бывает, после такого опускаются руки, но это был не тот случай. Будем даже считать, что локальные неудачи дополнительно мотивировали Миранчука.

Интригу он вернул крученой подачей с правого фланга, которую Схюрс трансформировал в голевую скидку на Риччи, демонстративно не праздновавшего взятие ворот своей бывшей команды. А три минуты спустя Миранчук покатил мяч вдоль штрафной под удар сравнявшему счет Санабрии. Вроде бы ничего выдающегося в этом моменте не было, однако результативный балл — за вторую в сезоне передачу — заработан, а результат достигнут.

Итог, кстати, мог получиться еще более впечатляющим для «Торино». Снова благодаря Миранчуку, чей удар пришелся в штангу. Было очень обидно, но все же ничейный исход выглядел справедливым. Гранатовые были хороши примерно треть матча, и не более. А это — повод говорить о том, что влияние Миранчука на качество игры его команды становится все более значимым.