Как «Ювентус» перестал быть великим. Падение клуба началось с трансфера Роналду

Все обвиняют Аллегри, но на деле все не так просто.

Почему Аллегри перестал быть топ-тренером

«Ювентус» продолжает позориться. Поражение 0:2 в ЛЧ от израильского «Маккаби», состав которого оценивается в 25 раз дешевле туринского, — это дно. И ладно это был бы единовременный косяк, но достаточно взглянуть на положение «Юве» в турнирных таблицах сезона, чтобы понять, насколько все серьезно. Три поражения в четырех турах Лиги чемпионов — предпоследнее место в группе и минимальные шансы выйти в плей-офф. В серии А — всего три победы в 9 турах и 8-я строчка.

Шлейф унизительных неудач тянется еще из прошлого сезона, когда «Ювентус» закончил сезон на четвертой позиции в серии А (неслыханная вещь по меркам последнего десятилетия) и вылетел от «Вильярреала» в ЛЧ еще на стадии 1/8. Козлом отпущения стал главный тренер Массимилиано Аллегри. Глядя на мучения «Юве» при игре с мячом, отсутствие внятного стиля и совсем уж кощунственные для Италии провалы в обороне, легко определить главного виновника. Тем более результаты команды уже второй сезон кряду подчеркивают тактическую отсталость Макса. Gazzetta dello Sport называет второй период Аллегри в «Ювентусе» «бесконечной катастрофой», Tuttosport просто призывает уйти.

Массимилиано Аллегри. Фото Reuters

Но претензии к тренеру у многих даже не прагматичные, а философские. Годами Массимилиано красной нитью проводил свое видение футбола. Тезис простой: результат — единственное, что имеет значение. Потому Аллегри прощали достаточно серую и нерезультативную, но надежную и выверенную без мяча игру, благодаря которой «Ювентус» царил в Италии и регулярно добирался до поздних стадий в Лиге чемпионов. Макс развил концепт Конте со ставкой на массированную оборону, четкость при перемещениях в защите и резкие контратаки через фланги. И это работало.

Аллегри признавался: его раздражает ортодоксальная идея, что каждый тренер должен иметь свою философию. «Качество всегда заключается в игроках, а не в тактике, — говорил Аллегри в интервью Corriere della Sera. — Хороший тренер должен в первую очередь думать об игроках. У меня нет заранее разработанной тактики. Я адаптирую игру к качествам имеющихся футболистов». В этом для Аллегри суть управления: прагматизм является центральным принципом его системы убеждений.

Проблема в том, что сейчас в команде нет ни результата, ни вменяемой концепции игры. При Аллегри «Юве» никогда не претендовал на то, чтобы участвовать в конкурсах футбольной красоты, но его нынешняя команда играет не просто скучно, но и постыдно неэффективно. Катеначчо против слабого соперника, ужасное качество прессинга, отрезанность Влаховича от остальной команды — все это признаки современного «Юве», потерявшего лицо.

Да, у Массимилиано есть существенное оправдание — травмы. На старте сезона недоступны ключевые футболисты: Погба, Кьеза, Щенсны и Локателли, нерегулярно играет Ди Мария. Плюс летом уехали Дибала, Кьеллини и Де Лигт. Понятно, что это накладывает свой отпечаток, но оправдать футбольную импотенцию на поле не могут даже эти факторы. Да и эпидемия травм выглядит не стечением обстоятельств, а системой. Не просто так Де Лигт после перехода в «Баварию» признался, что первая тренировка в Мюнхене для него была самой сложной за четыре года.

Футболисты «Ювентуса». Фото Global Look Press

Нынешний позор — продолжение давнего кризиса

И тут мы подходим к вопросу, правильно ли вешать всех собак на Аллегри. Да, его идеи устарели, да, его система ценностей в данный момент не работает, да, с ним у команды не проглядывается перспектив. Но если вы следите за серией А, то могли задаться вопросом — а по какому пути вообще идет клуб с 2018 года?

Тем летом клуб купил за 117 миллионов евро Криштиану Роналду, переиначил логотип и презентовал новую стратегию развития — глобализация и коммерциализация. Главным проводником этой идеи стал президент «Юве» Андреа Аньелли. В его концепцию трансфер Роналду вписывался как нельзя лучше. Проблема в том, что Криштиану разрушил баланс, который годами выстраивался в команде и был главным козырем в борьбе за титулы. Аллегри ушел, на его место пригласили взбалмошного догматика Сарри, который ожидаемо не сработался с Роналду. Затем — приглашение Андреа Пирло, для которого пост тренера «Ювентуса» стал первым опытом самостоятельной карьеры.

После нескольких скомканных сезонов Аньелли признал свою ошибку и вернул Аллегри, дав ему карт-бланш на строительство команды. Проблема в том, что во время первого пришествия Максу нужно было сохранить и развить наследие Конте, с чем он блестяще справился. Теперь же ему нужно было реанимировать команду, находящуюся в затяжном кризисе. Но футбол за этот период убежал вперед, и застегнутый на все пуговицы стиль Аллегри в топ-клубе смотрелся просто дико. В тот момент стало понятно — «Ювентус» потерялся и не знает, куда двигаться дальше.

Кто сознательно сломал командный баланс трансфером Роналду? Кто устроил клоунскую тренерскую чехарду? Кто дал Аллегри зарплату в 13 миллионов евро в год, из-за которой его теперь невозможно уволить? Андреа Аньелли. Он хотел добавить в игру команды больше эстетики и таким образом повысить капитализацию клуба. На деле похоронил и то и другое.

Репутация Аньелли как проницательного руководителя сильно пострадала за последние четыре года. Даже если оставить за скобками его унизительно неудачную попытку создать европейскую Суперлигу, которая привела в ярость многих его коллег из серии А. Ставка на Роналду оказалась провальной, финансовую нестабильность клуба ярко подчеркнула пандемия, болельщики в ярости от роста цен на билеты, с каждым новым тренером игра становится только хуже. Классический институциональный кризис.

Увольнение Аллегри для Аньелли — роспись в собственной несостоятельности. Потому вероятно, что Массимилиано так и продолжит мучить себя и окружающих своей работой в «Ювентусе» как минимум до лета. Может быть, этого времени туринским боссам хватит, чтобы что-то переосмыслить.