Дзюба не нужен «Венеции», от Черышева все в восторге — а как там Ваноли? Интервью итальянского журналиста

«СЭ» поговорил с Джузеппе Малагути.

56-летний журналист Джузеппе Малагути с детства болеет за «Венецию», а в последние годы является главным редактором популярного сайта TuttoVeneziaSport. В интервью «СЭ» Малагути объяснил назначение Паоло Ваноли, похвалил Дениса Черышева и оценил вероятность трансфера Артема Дзюбы.

— «Венеция» правда интересуется Дзюбой?

— Я видел эту информацию со ссылкой на российские медиа. Но, если честно, категорически не верю в то, что Дзюба может оказаться в «Венеции». И я вообще ни от кого здесь не слышал, что в клубе им интересуются.

Мне данная информация кажется очень странной. То же самое касается и Чалова, про которого я тоже читал. Даже если гипотетически представить, что «Венеция» может ими интересоваться, а я не имею ни одного подтверждения об этом, то как Дзюбу или Чалова можно будет заявить? Регламент серии В не позволяет это сделать напрямую из-за их нешенгенского гражданства, так что вариант только один, но слишком сложный: Дзюбу или Чалова должен купить клуб серии А, а затем отдать в аренду в «Венецию». Кто и зачем возьмет на себя такой риск, тем более что на сегодняшний день «Венеция» стоит одной ногой в серии С?

Артем Дзюба. ФК «Адана Демиспор»

Не вижу таких смельчаков! И потом — ведь тот же Дзюба не имеет игровой практики уже несколько месяцев, а запросы по зарплате у него, как я слышал, весьма высокие. «Венеция» же сейчас находится в таком кризисном положении, что ей нужны игроки, способные усилить команду без раскачки и не дать ей улететь в пропасть: серия С — это трагедия для «Венеции» с ее составом, затратами на трансферы, зарплатами и амбициями.

И еще один момент. Может ли сегодня самому Дзюбе или тому же Чалову быть интересен вариант с клубом, который борется за право не вылететь из серии В? Когда ваш Денис Черышев договаривался с «Венецией», речь-то еще шла о скором возвращении в серию А. Но сегодня ведь, к сожалению, задача другая: не вылететь. А о выходе в серию А надо будет думать уже в следующем сезоне.

Кстати, Паоло Ваноли это прекрасно осознает, что и дал понять во время своей презентации.

— Почему выбор «Венеции» пал именно на Ваноли? В Италии у него нет самостоятельного опыта работы на взрослом уровне. Справится ли Паоло со своей миссией?

— Как я не верю, что Дзюба может оказаться в «Венеции», столь же категорично отказываюсь верить в вылет клуба из серии В. И по качеству игроков, и по финансам команда должна быть где-то близко к вершине турнирной таблицы, но уж точно не на дне! Старт сезона под руководством Ивана Яворчича вышел провальным, поэтому не стоит удивляться назначению нового тренера.

Ваноли считают одним из ценных помощников Антонио Конте, а Конте — это серьезная фигура для итальянского футбола. Паоло поработал в России и даже выиграл титул во главе такой известной команды, как «Спартак». Плюс в нынешней «Венеции» сейчас много иностранцев, и руководство клуба учло соответствующий опыт Ваноли в Москве. Еще Паоло говорит по-английски, а это весьма важный момент для «Венеции», которая принадлежит американцам и где много легионеров.

Паоло Ваноли и Филиппо Индзаги. ФК «Венеция»

Кстати, Ваноли ведь в свое время провел в нашей команде два сезона, так что он здесь не чужой. Первый же матч на посту главного тренера показал, что у Паоло бешеная энергетика, а это сейчас очень нужно для полноценной встряски команды. Короче говоря, руководство клуба посчитало, что у Ваноли имеется целый набор качеств, которые должны позволить «Венеции» выбраться из кризиса. Лично мне тоже хочется верить, что так и произойдет.

— Как вписался в команду Денис Черышев?

— Поначалу Черышев не был готов [играть полные матчи]. Но постепенно набрал нужные кондиции, а в матче с «Кальяри» оформил дубль и голевую передачу. 4:1 на Сардинии — самый яркий успех «Венеции» в нынешнем сезоне!

Понятно, что Денис — игрок высокого уровня с огромным опытом. От него многого ожидают, особенно в столь непростой ситуации. Но нужно понять, на какой позиции и с какими функциями его теперь видит Ваноли. Прошлый тренер играл по схеме, которая более привычна для Черышева.

В первом матче при Паоло Денис вышел на замену и ничем себя не проявил. Но по одной игре делать выводы бессмысленно. Вот сейчас у «Венеции» начинается серия из шести встреч подряд — к Новому году, и увидим, как будет действовать полузащитник.

— Как приняли Черышева болельщики?

— Появление такого игрока порадовало фанатов, а его игра с «Кальяри» восхитила зрителей! Теперь Черышеву нужна стабильность, новые голы и результативные передачи. Сами понимаете, что без этого любому игроку атаки объективно трудно стать любимцем тиффози. Тем более что на сегодняшний день «Венеция» — худшая по результативности команда серии В. И болельщики настроены не очень дружелюбно — на домашних матчах, в которых «Венеция» набрала всего одно очко, посещаемость просто катастрофичная.

— Будет ли руководство клуба усиливать состав в зимнее трансферное окно?

— У «Венеции» вполне достойный, как я говорил, набор игроков для серии В. Но все равно нужны качественные новички, чтобы увеличить глубину состава. На презентации и после своего первого матча Ваноли сказал, что ему нужны только те футболисты, которые верят в возможность выхода из кризиса и готовы отдать все силы ради этого. До открытия трансферного окна команда проведет те самые шесть матчей. Вот после этого и станет понятно, чего ждать от селекции в январе.