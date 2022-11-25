«Только два игрока из моих современников могли забить так: Марадона и Месси». Два года без гения

Вспоминаем футбольного Бога.

Ровно два года назад ушел из жизни Диего Марадона. «СЭ» вспоминает звездный час великого аргентинца — чемпионат мира-1986 в Мексике и его невероятный гол в ворота сборной Англии.

На групповом этапе команда Карлоса Билардо заняла первое место в своем квартете, победив Корею (3:1), Болгарию (2:0) и сыграв вничью с Италией (1:1, гол на счету Марадоны). В 1/8 финала аргентинцы не без труда прошли уругвайцев — 1:0.

«Простил Марадону за руку Бога, но судью не забыл...»

Дальше предстоял матч с Англией, который вошел в историю. У этой игры был политический подтекст. В 1982 году разразился военный конфликт из-за Фолклендских (Мальвинских) островов. Британцы победили. По официальным данным, погибли и пропали без вести 649 аргентинских военнослужащих.

«Для нас матч Аргентина — Англия был словно финалом чемпионата мира, — заметил Марадона в своей книге «Я Диего» (вышла в свет в 2000 году). — Для нас это означало больше, чем победа над футбольной командой, для нас это означало — победить целую страну. Пусть перед игрой мы заявляли, что этот поединок не имеет ничего общего с войной за Мальвинские острова, мы прекрасно знали о том, что очень много аргентинских ребят сложили там свои головы; там, где их убивали, словно каких-то пташек... И для нас это было неким подобием реванша за Мальвины. Все мы говорили, что не нужно смешивать политику с футболом, но это была неправда! Неправда! Мы все думали и знали, что эта игра будет больше, чем просто футбольный матч!»

Исход четвертьфинала предопределил дубль Марадоны, который он оформил в течение четырех минут. Первый гол был забит с вопиющим нарушением правил. Понимая, что он не доберется до верхового мяча, Диего, опередив голкипера англичан Шилтона, пробил левой рукой. Судья фола не увидел и засчитал взятие ворот. После матча Марадона невозмутимо заметил: «Я не коснулся мяча, это была рука Бога».

Диего Марадона. Фото Global Look Press

Комментируя смерть Марадоны в 2020 году, Шилтон в интервью Sky Sports вспомнил и про тот гол:

«Марадона был одним из лучших игроков мира. В 1986 году он в одиночку выиграл ЧМ для Аргентины. Мы действительно были недовольны тем, что он вел себя не по-спортивному. Окей, ты жульничаешь или допускаешь ошибку, поднимаешь руки вверх и двигаешься дальше. Но не во всех странах была философия как у нас. От этого всегда был неприятный привкус, но сейчас он исчез. Он скончался, и мы должны отмечать его величие. Я не ожидал, что Марадона подойдет к арбитру и скажет, что забил рукой. Но после матча он стал говорить о руке Бога и так и не извинился. Это было неспортивно. Для нас это было как соль на рану».

Бывший бомбардир англичан Гарри Линекер, подаривший своей команде маленькую надежду, сократив разницу в счете на 81-й минуте, по сей день уверен: судья прекрасно видел, как забивал аргентинец:

«Конечно, я простил Марадону за «руку бога», но судью я до сих пор не забыл. Уверен, арбитр увидел игру рукой, но просто испугался».

А вот как сам Марадона в автобиографии описывал тот резонансный эпизод:

— Иногда я чувствую, что этот мяч, забитый рукой, нравится мне даже больше, чем второй. Сейчас я уже могу рассказать то, что не мог в тот момент, когда я назвал его «рукой Божьей»... Ну какая еще «Божья рука», это была рука Диего! Я словно обокрал англичан... Я и сам не знаю, как сумел выпрыгнуть так высоко. Выставил кулак левой руки, вратарь Петер Шилтон этого даже не заметил, и первым, кто стал требовать отмены гола, оказался набегавший сзади Фенвик. Не потому, что он это видел, а потому, что не мог понять, как можно выиграть единоборство в прыжке у вратаря. Когда я увидел, что судья на линии побежал к центру поля, я с радостными криками бросился к трибуне, где сидели отец и тесть... Мой старик высунулся наполовину, убежденный в том, что я забил головой. Я праздновал этот гол, спрятав левый кулак и глядя искоса на судей, потому что боялся, что они могут что-нибудь заподозрить. К счастью, этого не произошло. Тем временем все англичане бурно протестовали, а Вальдано сказал мне «тс-с-с!», прижав палец к губам, как если бы мы фотографировали медсестру в больнице. Я прикинулся дурачком, потому что мне не оставалось ничего иного. Я прыгнул, взмыл вверх и выставил кулак позади головы... Гол, который заставил англичан изойти слезами... Как год спустя я сказал одному журналисту из ВВС: «Это был абсолютно чистый гол, потому что его засчитал судья. А я не тот человек, чтобы сомневаться в его честности».

Диего Марадона. Фото Global Look Press

«Мы облажались, но я мысленно аплодировал его голу »

Спустя три минуты Марадона стал автором шедевра. Этот гол будут пересматривать вечно. Подхватив мяч в центре поля, Диего ринулся вперед, последовательно обыграв шестерых соперников, включая голкипера, и закатил мяч в пустые ворота.

— Дело было так: я начал с мячом с центра поля, ушел вправо, прошел между Бердсли и Рейдом, и вот так понесся к воротам, до которых оставалось еще порядочно... — писал Марадона в своей книге. — Сместившись к центру, я ушел от Батчера, и с того момента мне стал помогать Вальдано, потому что Фенвик, который был последним защитником, на меня не выходил! Я ждал, когда он наконец это сделает, и тогда бы я смог сделать пас Вальдано, и он оказался бы с глазу на глаз с Шилтоном... Он чуть не скосил меня, этот Фенвик! Я продолжил идти вперед, и теперь передо мной был Шилтон... Пик! — я сделал так, и Шилтон попался на финт. Дошел почти до лицевой линии и отправил мяч в сетку... В то же самое время Батчер, этот здоровенный блондин, который опять меня догнал, что есть силы врезал мне по ногам. Но мне уже было на все наплевать... Ведь я забил гол всей своей жизни".

Гол Линекера не смог перевернуть ход встречи. Аргентинцы прошли в полуфинал. Впрочем, спустя годы Линекер заметил, что и второй мяч Марадоны не должны были засчитывать:

«В первом голе был гандбол, а перед вторым фол на Ходдле. Я не замечал его, пока мы не посмотрели тот эпизод для документального фильма, и все воскликнули: «О, мой Ьог!». Итак, оба гола не должны были засчитывать. Значит, я забил победный мяч, и мы заслужили победу на чемпионате мира!»

При этом экс-форвард англичан, конечно, признает величие Диего.

«Только два игрока из моих современников могли так забить: Месси и Марадона. В своей голове я аплодировал стоя второму голу. Конечно, я не мог аплодировать в реальности, иначе меня бы убили и распяли. Да, я был расстроен, и мы облажались, но это было слишком круто. Вот я и не хлопал, но все равно подумал: «Это просто невероятно».

«Диего затянуло в наркотики и мафиозный мир, но он оставался прекрасным парнем»

«Диего был неоднозначным, но прекрасным парнем, — продолжил Линекер. — Я провел в его компании какое-то время, и это было чистое безумие. Вокруг происходит какое-то сумасшествие, и ты думаешь: как вообще можно оставаться в здравом уме? Диего затянуло в наркотики, в этот мафиозный мир, но с ним всегда было отлично, ведь он веселый, умный — в принципе, нельзя быть великим футболистом и не быть при этом умным».

По мнению многих экспертов тех лет, рейд Марадоны на 55-й минуте матча с англичанами произвел такое впечатление, что к его жульническому голу отнеслись снисходительно.

Глава судейского комитета ФИФА Андраш Славик после турнира сказал следующее:

— Марадона действительно забил мяч рукой, но в конечном итоге аргентинцы выглядели лучше англичан.

В полуфинале против бельгийцев Марадона оформил дубль (2:0). Счет был открыт так. Диего получил пас от Энрике, казалось бы, в безнадежной ситуации — путь ему преграждали два защитника. Но аргентинец выглядел просто неуловимым. Он на скорости обошел их, сбив с толку каким-то странным движением, будто решил остановиться, но тут же передумал. Соперники поддались на уловки, тормознули, а когда спохватились, Марадона был уже недосягаем. Ему навстречу бросился вратарь Пфафф. Аргентинец точнехонько левой ногой перебросил мяч через него в сетку.

Во втором случае, получив пас метрах в 30 от ворот, Марадона на реактивной скорости обыграл троих бельгийцев и с левой ноги послал мяч в дальний угол мимо голкипера.

«У Пеле были великие партнеры. Марадона — это вся сборная Аргентины»

Накануне финала ФРГ — Аргентина знаменитого в прошлом немецкого защитника, чемпиона Европы-1972 и чемпиона мира-1974 Пауля Брайтнера попросили сравнить Пеле и Марадону:

— Марадона — это вся аргентинская сборная. У Пеле были великие партнеры — Вава, Диди, Гарринча, Карлос Альберто и другие. Марадона для команды значит больше. Пеле остается для меня образцом. Он владел мячом в совершенстве. Марадона — левша. В результате ему не хватает полной свободы движений, как это было у Пеле. Аргентинец, несомненно, замечательный футболист, но, приспосабливаясь к той особенности, что он левша, вынужден все же терять время, чтобы воплотить свои гениальные игровые идеи.

Любопытно, что до старта турнира в Мексике Марадона и Пеле обменялись репликами, отнюдь не очень тактичными. Тогда появилось сообщение, что 41-летний Пеле предложил свои услуги тренеру бразильцев Сантане (Бразилия дошла до четвертьфинала, где по пенальти уступила Франции. — Прим. «СЭ»). Пеле утверждал, что он за две недели сумеет подготовиться и в силах помочь сборной играя как минимум один тайм. 25-летнего Марадону спросили, что он думает по этому поводу. Диего ответил: «Если это действительно так, то Пеле следует обратиться к психиатру». На реплику Марадоны великий бразилец, в свою очередь, заявил: «Пусть Марадона доживет до моих лет, проведет столько матчей, сколько я, и забьет больше тысячи голов. А уж потом высказывается».

В финале Марадона сам не забил, зато на 84-й минуте в окружении двух соперников из центрального круга своей волшебной левой в касание вывел один на один с Шумахером Бурручагу, который установил окончательный счет в невероятном матче — 3:2!

— Если бы было возможно, я бы хотел играть до 100 лет, — говорил Диего накануне триумфального чемпионата мира в Мексике. — Я не хочу прекращать играть. Знаю многих футболистов, которые оставили футбол и теперь живут лишь воспоминаниями. А это печально.

Марадона прожил 60 лет, но его феноменальные голы, пасы и игры однозначно победили время.