Биография Буффона: какой была карьера голкипера-легенды

История знаменитого вратаря сборной Италии.

Джанлуиджи Буффона называют одним из лучших голкиперов всех времен и считают настоящей легендой. Многие молодые вратари во всем мире равняются на него и считают своим кумиром. Итальянец провел более 1000 профессиональных матчей, и 2 августа 2023 года в возрасте 45 лет объявил о завершении карьеры.

Данные Джанлуиджи Буффона

Джанлуиджи Буффон родом из провинции Масса-Каррара в Тоскане — города Каррара. Он родился 28 января 1978 года.

Рост вратаря — 1,92 м, вес — 84 кг.

Семья и детство Джанлуиджи Буффона

Будущий чемпион мира родился в настоящей спортивной семье. Его мама, Мария Стелла, на профессиональном уровне метала диски и толкала ядра. Более того, трижды становилась победительницей чемпионата Италии. Спорт помог ей устроить личную жизнь — на одной из тренировок спортсменка встретила свою судьбу — отца Буффона, Адриано, который был членом национальной сборной по метанию дисков.

В семье родилось трое детей. Джанлуиджи был самым младшим: у него есть две старшие сестры — Гвендалина и Вероника. Обе также стали профессиональными спортсменками и играли за волейбольную сборную Италии. Но первые шаги в футболе Буффон сделал благодаря дяде Данте Мазокко, который был баскетболистом.

Именно в гостях у своего родственника и его супруги Джанлуиджи впервые познакомился с футбольным мячом. На летних каникулах мальчик играл в футбол на песке. Во время игр он часто падал и получал ссадины — так и перестал бояться мяча и падений.

Фото Global Look Press

Начало карьеры Джанлуиджи Буффона

Первым клубом в спортивной биографии Буффона стал «Каналетто». Первое время Джанлуиджи играл на позиции полузащитника, но волей случая ему пришлось встать в ворота и впервые проявить себя в этом амплуа. А затем по совету отца мальчик решил остаться на этой позиции — и, как показало время, не прогадал.

«Я начал играть в футбол не на воротах, а как полевой игрок, затем пробовал играть в полузащите, потом был защитником. Мне это очень нравилось, я был крайне подвижным ребенком. Но мне было суждено стать голкипером. Мой папа посоветовал мне стать в ворота», — рассказал Буффон сайту УЕФА.

После «Каналетто» голкипер перешел в «Пертикату». И примерно в этот же промежуток Джанлуиджи обрел кумира — им стал вратарь Тома Н'Коно. Игра камерунца настолько вдохновила 12-летнего Буффона, что он твердо решил стать именно вратарем. Из-за этого ему вновь пришлось сменить клуб, как так «Пертикате» он оказался не нужен.

Так Буффон оказался в клубе «Бонаскола», где вышел на солидный уровень и привлек внимание клубов серии А. Он успешно прошел отбор сразу в трех командах, но его выбор пал на «Парму», которая изначально взяла молодого голкипера в юниорскую команду.

Фото Getty Images

Клубная карьера Джанлуиджи Буффона

Примечательно, что «Парма» стала как первым, так и последним клубом в профессиональной карьере вратаря. Его дебют на взрослом уровне состоялся в ноябре 1995 года. Буффону тогда было всего 17 лет. Спустя год Джанлуиджи подписал свой первый контракт.

За годы карьеры в составе «Пармы» он выиграл свой дебютный европейский трофей — Кубок УЕФА-1998/99 — и впервые был признан лучшим вратарем Италии. Финал еврокубка прошел в Москве на стадионе «Лужники», пармезанцы разгромили «Марсель» со счетом 3:0, а российская столица стала важным городом в биографии голкипера.

Буффоном интересовались сразу несколько клубов — среди них была и «Барселона». Но Джанлуиджи решил перейти в «Ювентус».

В туринском клубе голкипер провел большую часть карьеры — выступал с 2001 по 2018 год. Его переход состоялся за рекордную для того момента сумму в 52 миллиона евро. Но Буффон полностью оправдал потраченные на него деньги — стал одним из лучших вратарей мира и даже в истории футбола. В Италии его называли номером 1 рекордные 12 раз.

Буффон не покинул «Ювентус», когда клуб в 2006 году лишили двух чемпионских титулов после расследования коррупционного скандала и отправили в серию B. Преданность кипера была оценена фанатами, а сам он помог команде вернуться в элиту.

Джанлуиджи 10 раз выигрывал серию А (и один раз серию B), четыре раза завоевывал кубок страны и еще пять раз — суперкубок. Выиграть еврокубок в составе туринского клуба ему не удалось, но он неоднократно входил в символические сборные лиги чемпионов и лиги Европы.

Буффон провел один сезон в составе «ПСЖ», с которым сумел выиграть чемпионат и Суперкубок Франции. Но затем вратарь вернулся в много значащий для его биографии «Ювентус». За два года в туринском клубе он в шестой раз завоевал Кубок Италии и стал первым голкипером, которому удалось не пропустить как минимум один раз ни одного мяча в матче Лиги чемпионов в четырех десятилетиях — в 1990-х, 2000-х, 2010-х и 2020-х.

Последние два года профессиональной карьеры Буффон провел в «Парме», в которую вернулся спустя 20 лет. Его контракт действовал до 2023 года, а затем был продлен до 2024-го, но Джанлуиджи решил досрочно завершить профессиональные выступления.

Фото Getty Images

Карьера Джанлуиджи Буффона за сборную Италии

Сперва Буффон выступал за юношеские национальные команды, в составе которых побеждал на молодежном чемпионате Европы и Средиземноморских играх. В основной сборной вратарь дебютировал в 1997 году и с тех пор стабильно привлекался к играм. Первый матч он провел после выхода на замену в Москве в гостевом матче стыков чемпионата мира-1998 осенью 1997 года. Позже игру против России на испорченном поле стадиона «Динамо» в холодную погоду Джанлуиджи называл одной из важных и непростых в спортивной биографии.

Пиком карьеры Буффона стал победный чемпионат мира 2006 года, который вполне мог состояться без него. Накануне мирового первенства футболиста вызвали в прокуратуру и потребовали объяснений. Оказывается, Буффон делал ставки, которые с 2005 года оказались под запретом для футболистов в Италии. Однако вратарю удалось убедить следствие в своей невиновности.

«Я чист. И я хочу поехать на чемпионат мира. Я всегда уважал правила и ставил только на международный футбол, а не на итальянский, потому что это под запретом. Но когда игрокам запретили делать ставки, я перестал делать — как раз это осенью 2005 года», — приводит AFP слова итальянца.

В итоге Буффон вошел в состав Италии на чемпионат мира. Ему удалось стать лучшим вратарем турнира и оказаться в символической сборной. И самое главное — помочь итальянцам стать чемпионами мира, обыграв в финале Францию. А сейв одного из ударов француза Зинедина Зидана в решающем матче Джанлуиджи назвал важнейшим в своей карьере.

В 2008 году Буффон впервые вышел на поле в качестве капитана сборной Италии. Но официально он стал им только в 2011 году. Спустя год итальянцы завоевали серебро чемпионата Европы, проиграв в финале сборной Испании. Однако Джанлуиджи был включен в состав символической сборной турнира.

В 2014 году Италия вместе с Буффоном не смогла выйти из группы на чемпионате мира, а на Евро-2016 дошла до стадии 1/4 финала и проиграла Германии в серии пенальти. Итальянскому вратарю удалось отразить один из ударов, но немцы все же сумели победить.

Буффон выступал за национальную команду до 2018 года. Тогда Италия впервые за 60 лет не сумела пройти отбор на мировое первенство, а Джанлуиджи остался без поездки в значимую для его биографии Россию. Голкипер сыграл еще пару встреч за сборную, после которых в мае 2018 года объявил об окончательном завершении карьеры в национальной команде.

Окончание карьеры Джанлуиджи Буффона

2 августа 2023 года итальянский голкипер в своих социальных сетях объявил о решении завершить игру на профессиональном уровне.

«Ну вот и все, ребята! Вы дали мне все. Я дал вам все. Мы сделали это вместе», — написал 45-летний Буффон.

В минувшем сезоне, который стал для Джанлуиджи заключительным в карьере, он сыграл за «Парму» 19 матчей и пропустил 24 мяча.

Фото Global Look Press

Достижения Джанлуиджи Буффона

Обладатель Кубка Италии (1 — в составе «Пармы» и 5 — с «Ювентусом»)

Чемпион Италии (10)

Обладатель Суперкубка Италии (1 — в составе «Пармы» и 6 — с «Ювентусом»)

Обладатель Кубка УЕФА

Чемпион Франции

Обладатель Суперкубка Франции

Чемпион мира (2006)

Офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»

Обладатель приза Льва Яшина

Вице-чемпион Европы (2012)

Бронзовый призер Кубка конфедераций

Лучший вратарь XXI века, десятилетия по версии МФФИИС

Лучший вратарь Европы (3)

Лучший вратарь Италии (12, рекорд)

Входил в состав символических сборных Лиги чемпионов и Лиги Европы, чемпионатов мира и Европы

Обладатель премии Golden Foot

Обладатель премии The Best FIFA Goalkeeper

Рекорды Джанлуиджи Буффона

Рекордсмен по количеству матчей в чемпионате Италии (653 игры)

Рекордсмен по количеству минут в чемпионате Италии без пропущенных голов

Рекордсмен по количеству «сухих» матчей за сборную Италии (77)

Рекордсмен по количеству голов, пропущенных на победном чемпионате мира ФИФА (2 гола в 7 матчах)

Рекордсмен по матчам за сборную Италии (176)

Рекордсмен по количеству наград лучшему вратарю года в Италии (12)

Рекордсмен по количеству побед в Кубке Италии (6)

Фото Global Look Press

Джанлуиджи Буффон вне футбольного поля

На протяжении всей футбольной карьеры Буффон сотрудничал с различными брендами и участвовал в рекламных кампаниях таких фирм, как Pepsi, Puma и другие. Он также снялся в музыкальном клипе исполнителя Бьяджо Антоначчи Ti sapr? aspettare.

Помимо этого, Буффон имеет свой бизнес: в его собственности гостиница, купальня, ресторан, несколько магазинов и автостоянок в различных районах Италии. Он также был акционером клуба «Каррарезе». А в 2017 году выпустил марку вина под собственной фамилией «Буффон № 1».

Джанлуиджи также занимается благотворительностью и активно принимает участие в различных акциях. В 2021 году он открыл свою футбольную академию для детей и подростков.

Личная жизнь Джанлуиджи Буффона

В биографии Буффона есть две большие любви.

Со своей будущей супругой итальянский вратарь начал встречаться в 2005 году. Избранницей футболиста стала Алена Шередова. Чешская модель-красавица покорила сердце Буффона. Уже спустя два года они стали родителями — первого сына Джанлуиджи назвал в честь своего кумира — голкипера Тома Н'Коно.

В 2009 у Шередовой и Буффона родился второй сын. И только в 2011 году вратарь решился жениться на своей возлюбленной. Тем не менее официальный брак пары продлился недолго — в 2014-м супруги развелись.

Но Джанлуиджи недолго был один. Его новой пассией стала журналистка и телеведущая Илария Д'Амико. Возлюбленная футболиста в 2016 году подарила ему третьего сына.

Социальные сети Джанлуиджи Буффона

Twitter — https://twitter.com/gianluigibuffon

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