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Сегодня, 14:30

Жесткий разрыв с легендой, отсутствие неприкасаемых и ставка на молодых. Как перестраивается «Ювентус»

Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Футболисты Леонардо Бонуччи и Душан Влахович
Леонардо Бонуччи и Душан Влахович.
Фото Global Look Press
В Турине пытаются перезапустить зашедший в тупик проект.

Бухгалтеры и аудиторы в руководстве

Предыдущий сезон получился для «Ювентуса» просто катастрофическим. И дело не в спортивных результатах, а в тех многочисленных скандалах, которые происходили с самым титулованным клубом Италии за пределами футбольного поля. Расследование дела о финансовых махинациях (причем как в чисто спортивной юрисдикции, так и в общегражданском правовом поле), полная смена руководства и наказание прежних боссов, снятие очков в чемпионате и так далее. Количество бед и злоключений просто зашкаливало.

Последствия всего этого «Ювентус» ощущает до сих пор. Например, если зайти на официальный сайт клуба и кликнуть на раздел «Руководство», то можно обнаружить там такие структуры, как «Комитет по вознаграждениям и назначениям» и «Комитет по контролю и рискам». В них входят одни и те же три человека — Фиоранна Негри, Лаура Капьелло и Диего Пистоне. Все они также являются членами совета директоров, причем первые двое обозначены как «независимые директора».

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Профайлы довольно показательны. Негри — по образованию экономист, профессиональный бухгалтер и публичный аудитор. Капьелло — юрист, специализирующаяся на корпоративном праве. Помогала многим крупным компаниям, в частности Microsoft, с бизнес-реструктурированием.

Впрочем, это же касается и остальных членов совета директоров, который был избран и утвержден в конце 2022 года. Пистоне — человек с экономическим образованием, почти 50 лет работающий в сфере бизнес-администрирования и финансового контроля. Председатель совдира и президент клуба Джанлука Ферреро — экономист и бизнесмен с богатой аудиторской биографией, помимо прочего, занимающий руководящие посты в других структурах (например, он заместитель председателя совета директоров в Банке Пьемонта).

Все они были выдвинуты компанией EXOR NV, владеющей 63,8% акций «Ювентуса» (компанию контролирует семья Элканнов — одно из ответвлений семейства Аньелли). И если отталкиваться от биографий и профессионального прошлого, то основная задача новых управленцев — наведение порядка в клубе.

Кристиано Джунтоли
Кристиано Джунтоли.
Фото Global Look Press

Конкурентоспособность и устойчивость

Чаще всего это подразумевает в том числе и сокращение расходов. И «Ювентус» тут не является исключением. А главный трансфер бьянконери совершили за пределами поля, переманив из рассыпающегося чемпионского «Наполи» спортивного директора Кристиано Джунтоли. Человека, который работал в Неаполе с 2015 года и собрал, во-первых, божественный «Наполи» Маурицио Сарри, а во-вторых, команду, которая добралась-таки до скудетто. Ким Мин Дже, Станислав Лоботка, Франк Замбо-Ангисса, тот же Хвича Кварацхелия — далеко не очевидные приобретения, но все они стали важнейшими элементами банды Лучано Спаллетти.

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На прошлой неделе Джунтоли дал первую пресс-конференцию в Турине. Два главных слова, которые новый спортивный директор повторял едва ли не чаще всего, — это «конкурентоспособность» и «устойчивость». И ему нужно будет найти баланс между ними, не забывая и о финансовых показателях.

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«Приглашая меня, «Ювентус» просил, чтобы клуб был конкурентоспособным и устойчивым, потому что так устроен наш мир. Но в то же время нам нужно вернуть «Юве» на вершину. Мой приоритет — добиться максимума с теми ресурсами, что есть в моем распоряжении, и не может быть никаких минимальных целей», — сказал Джунтоли.

И добавил: «Нам нужно рационализировать команду. В настоящее время это является нашим приоритетом, и сейчас нам не нужны новые приобретения, сейчас мы работаем в первую очередь над продажами».

А работать над новым проектом будет Массимилиано Аллегри. И Джунтоли, и новое руководство выражают полную поддержку тренеру (возможно, просто потому, что увольнять 55-летнего специалиста — очень дорого, а нужно же еще и нанимать нового, что не очень вписывается в концепцию «рационализации»).

«Прошлый сезон был невероятно трудным, но с тренером уровня Макса мы справились достойно. Думаю, он способен вести вперед наш проект. И мы считаем, что для достижения высоких результатов необходимы дисциплина и правильный менталитет, и здесь для нас Макс — лучший выбор», — сказал Джунтоли.

Футболист Леонардо Бонуччи
Леонардо Бонуччи.
Фото Global Look Press

Разрыв с легендой и избавление от ветеранов

Самая же значимая жертва «рационализации» (или же, говоря по-простому, чистки состава) — Леонардо Бонуччи. Перед тем как команда вышла из отпуска и собралась на медосмотр, 36-летнему защитнику сказали, что больше не видят его частью команды. Изначально можно было подумать, что речь идет только о месте в стартовом составе и Бонуччи будет, сидя на лавке, кем-то вроде помощника Аллегри и дядькой в раздевалке. А сам он, как утверждает Sky Sports Italia, рассчитывал, что сможет переубедить Аллегри работой на тренировках.

Однако в клубе сочли, что 12 миллионов евро в год, которые уходят на зарплату Бонуччи, — слишком много для того, чтобы быть просто символом и авторитетом для молодых партнеров. В итоге защитник, чей контракт с «Ювентусом» рассчитан еще на сезон, не поехал с командой на предсезонный тур с США.

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«Я слышал столько забавных слухов о Лео, но его основное желание — остаться в «Ювентусе». Бонуччи — футболист мирового уровня, капитан «Ювентуса» и сборной Италии. Так что если на рынке появится что-то конкретное, мы будем рассматривать только те предложения, которые соответствуют его уровню, чтобы найти оптимальное для всех решение», — заявил агент игрока Алессандро Луччи агентству ANSA.

С одной стороны, Бонуччи — капитан, символ, легенда и так далее (который, правда, после конфликта с Аллегри в 2017 году ушел в «Милан», не преуспел там и через год попросился обратно). С другой — ему 36 лет и в прошлом сезоне он провел всего 26 матчей во всех турнирах (1517 минут на поле — и это маловато). И потом, такие решения — вполне в духе олдскульного «Ювентуса», где никогда не стеснялись «резать мясо», а рационализм всегда стоял выше сентиментальности. В свое время клуб продавал Роберто Баджо, Джанлуку Виалли, Кристиана Вьери, Зинедина Зидана. И ничего, мир не рухнул.

На этом фоне желание расстаться с Артуром Мело (уже в аренде в «Фиорентине»), Уэстоном Маккенни и Денисом Закарией — это обыденность, равно как и прощание с Хуаном Куадрадо, который на правах свободного агента подписал контракт с «Интером». Также минус Анхель Ди Мария и Леандро Паредес, чье арендное соглашение истекло. Зато снизились средний возраст команды и зарплатная ведомость.

Футболист Душан Влахович
Душан Влахович.
Фото Global Look Press

«Если получим убийственное предложение — сядем и поговорим»

Думается, никто не будет против, если удастся отправить в Саудовскую Аравию и злосчастного Поля Погба, который лечился весь прошлый год. 30-летний француз поехал с командой в США, но Аллегри сказал, что участвовать в матчах тот не будет — мол, полузащитник продолжает работать по индивидуальной программе и еще не готов. По информации La Gazzetta dello Sport, у Погба на руках есть предложение от «Аль-Хиляля», но игрок пока думает.

А вообще показательна фраза Джунтоли, сказанная им на пресс-конференции в ответ на вопрос о будущем Федерико Кьезы и Душана Влаховича:

«Мы должны найти правильный баланс. Кьеза и Влахович не продаются, мы очень на них рассчитываем. Но если мы получим убийственное предложение, то сядем и поговорим, потому что нам нужно сбалансировать финансовое состояние».

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Так что Ромелу Лукаку (а это другая громкая история межсезонья), если и появится в Турине, то только в случае каких-то больших продаж, например Влаховича. По информации Фабрицио Романо, у 30-летнего бельгийца есть варианты устроиться в Саудовской Аравии, хотя сам он хочет остаться в Европе. Но единственный рабочий вариант в Старом Свете — это «Ювентус», с которым все довольно сложно.

Пока бьянконери окончательно выкупили все права на Мойзе Кина, Мануэля Локателли и Аркадиуша Милика. Из реальных новичков — только Тимоти Веа из «Лилля». Сын легендарного Джорджа Веа, выступающий за сборную США, обошелся всего в 11 миллионов евро.

Каким «Ювентус» будет к старту сезона и к окончанию трансферного окна и, главное, во что он будет играть — пока, кажется, не знают даже Аллегри с Джунтоли. Не исключено, что это будет что-то простое и рабоче-крестьянское. Такой сбалансированный и рационализированный «Ювентус» экономкласса. И, вероятно, это даже пойдет ему на пользу.

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Незадолго до старта сезона «Ювентус» лишь замыкает тройку фаворитов серии А. В букмекерской компании ФОНБЕТ на чемпионство туринцев можно поставить с коэффициентом 5.00. Лучшие шансы, по мнению аналитиков, у «Интера» и действующего победителя — «Наполи». На миланцев котировка — 3.20, на неаполитанцев — 4.50. В пятерку также ожидаемо вошли «Милан» (7.00) и «Рома» (11.0).

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Футбол
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
3
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
4
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
5
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
9
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
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 Верона 0 0 0 0 0-0 0
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 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
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19.08 19:30
Эмполи – Верона
 - : -
19.08 19:30
Фрозиноне – Наполи
 - : -
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Дженоа – Фиорентина
 - : -
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Интер – Монца
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Рома – Салернитана
 - : -
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