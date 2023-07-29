Безумное лето Лукаку: он не нужен «Челси», а продажу в «Интер» сорвали переговоры с «Ювентусом»
Этим летом карьера Лукаку подвисла в вакууме. Контракт Ромелу принадлежит «Челси», но в Лондоне, похоже, на него не рассчитывают и ищут варианты с продажей. Самым логичным считался полноценный трансфер в «Интер», где форвард провел в аренде прошлый сезон (и выступал с 2019 по 2021 год), но своими же действиями футболист похоронил эту возможность. Разбираемся в невероятной ситуации, в которой оказался бельгиец.
«Челси»
В мае — вскоре после назначения в «Челси» — Маурисио Почеттино обозначил руководству клуба, что хотел бы поработать с Лукаку. Сам Ромелу, по данным La Gazetta dello Sport, возвращаться в Лондон не хотел и считал идеальным продолжением карьеры серию А и в частности «Интер». The Telegraph писал, что форвард был даже готов пойти на понижение зарплаты, чтобы в следующем сезоне играть в черно-синей футболке.
В конце июля Evening Standart сообщил, что в «Челси» приняли решение о полноценной продаже бельгийца — место в составе ему гарантировано не было, а зарплата в 19,5 миллиона евро (согласно Capology) — самая большая в команде. К тому же у Почеттино на позицию форварда претендуют молодой Армандо Броя и новичок Николас Джексон, плюс в последнее время пишут об активном интересе к Душану Влаховичу из «Ювентуса».
16 июля стало известно, что «Челси» не берет Лукаку на предсезонный тур в США, так что можно с уверенностью сказать, что Ромелу новый сезон начнет в другой команде — Почеттино на него не рассчитывает. Вопрос в том, чтобы найти покупателя. По слухам, «Челси» хочет выручить за футболиста порядка 40 миллионов евро, но помимо клубов из Саудовской Аравии пока никто заплатить такие деньги не готов.
«Интер»
Вернуться в «Интер» в этой ситуации было самым логичным решением. Да, прошлый сезон у Ромелу вышел скомканным из-за травмы, но, несмотря на это, нерадзурри были готовы выкупить его трансфер и рассчитывали договориться с «Челси» по сумме компенсации.
«Ромелу знает, что мы хотим подписать его. На данный момент мы ищем подходящее решение. Он игрок «Челси», и мы на связи с лондонцами. Они уже сказали, что не отдадут Лукаку в аренду. В связи с этим рассматриваем условия полноценного трансфера», — говорил в начале июля спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио.
Казалось, сделку быстро закроют. Но именно в этот момент активировался «Ювентус», предложивший за Лукаку 37,5 миллиона евро («Интер», по информации Фабрицио Романо, давал 35 миллионов). Ромелу простодушно вступил в диалог с туринцами, и этот шаг стал точкой невозврата в его отношениях с нерадзурри — миланский клуб не стерпел открытых заигрываний с принципиальным соперником и тут же свернул переговоры.
Фанатское объединение «Интера» Curva Nord выступило с жестким заявлением: «Тот, кто предал однажды, вернется, чтобы предать снова. Не потому что это приносит удовольствие, а потому что таков его характер. Ты, Ромелу, предал всех нас. Мы защищали тебя, когда фанаты команды, в которую ты собрался, смеялись над тобой. Теперь ты отплатил за это ударом ножа, который достоин Брута. Ты целовал эмблему, которая стоит для нас больше жизни, а теперь продаешь себя тому, кто предложит самую высокую цену, как дешевый наемник. Чтобы стать чемпионом, нужно быть мужчиной, а ты им не являешься».
La Gazzetta dello Sport утверждает, что спустя несколько дней Лукаку извинился перед боссами «Интера» за переговоры с «Ювентусом», но было уже поздно — клуб переключился на молодого нападающего «Арсенала» Фоларина Балогуна. Да и в команде, по слухам, Ромелу больше видеть не хотели.
«Я был разочарован, это правда, — сказал бывший партнер Лукаку по атаке Лаутаро Мартинес. — Я тоже пытался дозвониться до него в те дни хаоса, но он так и не ответил мне, как и другим игрокам «Интера». После стольких лет вместе, после стольких вещей, прожитых вместе, я был разочарован. К счастью, это его выбор. Я желаю ему всего наилучшего, но я не ожидал такого отношения».
«Ювентус»
В середине июля Corriere dello Sport писал, что «Ювентус» близок к подписанию Лукаку. Уточнялись даже условия — контракт на три года с зарплатой 8 миллионов евро за сезон. Но, похоже, и этот вариант для Ромелу отпадает. Вскоре после выхода новости фанаты туринцев собрались у медицинского здания клуба, где проскандировали: «Нам не нужен Лукаку».
Правда, как уточняет The Times, шансы оказаться в «Юве» у бельгийца все же есть — итальянцы пытаются договориться об условиях аренды с правом выкупа. Также Лукаку может стать частью сделки по переходу в «Челси» Душана Влаховича.
Конечно, у Ромелу остается вариант с Саудовской Аравией. Интерес к нему там есть — «Аль-Хиляль» готов удовлетворить финансовые запросы «Челси» и выписать зарплату игроку в 50 миллионов евро в год. Правда, сам 30-летний форвард пока настроен на то, чтобы найти клуб в Европе. Другой вопрос, что хороших вариантов у него остается все меньше.
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