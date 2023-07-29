Безумное лето Лукаку: он не нужен «Челси», а продажу в «Интер» сорвали переговоры с «Ювентусом»

Но и в Турине Ромелу не ждут.

Этим летом карьера Лукаку подвисла в вакууме. Контракт Ромелу принадлежит «Челси», но в Лондоне, похоже, на него не рассчитывают и ищут варианты с продажей. Самым логичным считался полноценный трансфер в «Интер», где форвард провел в аренде прошлый сезон (и выступал с 2019 по 2021 год), но своими же действиями футболист похоронил эту возможность. Разбираемся в невероятной ситуации, в которой оказался бельгиец.

«Челси»

В мае — вскоре после назначения в «Челси» — Маурисио Почеттино обозначил руководству клуба, что хотел бы поработать с Лукаку. Сам Ромелу, по данным La Gazetta dello Sport, возвращаться в Лондон не хотел и считал идеальным продолжением карьеры серию А и в частности «Интер». The Telegraph писал, что форвард был даже готов пойти на понижение зарплаты, чтобы в следующем сезоне играть в черно-синей футболке.

В конце июля Evening Standart сообщил, что в «Челси» приняли решение о полноценной продаже бельгийца — место в составе ему гарантировано не было, а зарплата в 19,5 миллиона евро (согласно Capology) — самая большая в команде. К тому же у Почеттино на позицию форварда претендуют молодой Армандо Броя и новичок Николас Джексон, плюс в последнее время пишут об активном интересе к Душану Влаховичу из «Ювентуса».

16 июля стало известно, что «Челси» не берет Лукаку на предсезонный тур в США, так что можно с уверенностью сказать, что Ромелу новый сезон начнет в другой команде — Почеттино на него не рассчитывает. Вопрос в том, чтобы найти покупателя. По слухам, «Челси» хочет выручить за футболиста порядка 40 миллионов евро, но помимо клубов из Саудовской Аравии пока никто заплатить такие деньги не готов.

Фото Global Look Press

«Интер»

Вернуться в «Интер» в этой ситуации было самым логичным решением. Да, прошлый сезон у Ромелу вышел скомканным из-за травмы, но, несмотря на это, нерадзурри были готовы выкупить его трансфер и рассчитывали договориться с «Челси» по сумме компенсации.

«Ромелу знает, что мы хотим подписать его. На данный момент мы ищем подходящее решение. Он игрок «Челси», и мы на связи с лондонцами. Они уже сказали, что не отдадут Лукаку в аренду. В связи с этим рассматриваем условия полноценного трансфера», — говорил в начале июля спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио.

Казалось, сделку быстро закроют. Но именно в этот момент активировался «Ювентус», предложивший за Лукаку 37,5 миллиона евро («Интер», по информации Фабрицио Романо, давал 35 миллионов). Ромелу простодушно вступил в диалог с туринцами, и этот шаг стал точкой невозврата в его отношениях с нерадзурри — миланский клуб не стерпел открытых заигрываний с принципиальным соперником и тут же свернул переговоры.

Фанатское объединение «Интера» Curva Nord выступило с жестким заявлением: «Тот, кто предал однажды, вернется, чтобы предать снова. Не потому что это приносит удовольствие, а потому что таков его характер. Ты, Ромелу, предал всех нас. Мы защищали тебя, когда фанаты команды, в которую ты собрался, смеялись над тобой. Теперь ты отплатил за это ударом ножа, который достоин Брута. Ты целовал эмблему, которая стоит для нас больше жизни, а теперь продаешь себя тому, кто предложит самую высокую цену, как дешевый наемник. Чтобы стать чемпионом, нужно быть мужчиной, а ты им не являешься».

La Gazzetta dello Sport утверждает, что спустя несколько дней Лукаку извинился перед боссами «Интера» за переговоры с «Ювентусом», но было уже поздно — клуб переключился на молодого нападающего «Арсенала» Фоларина Балогуна. Да и в команде, по слухам, Ромелу больше видеть не хотели.

«Я был разочарован, это правда, — сказал бывший партнер Лукаку по атаке Лаутаро Мартинес. — Я тоже пытался дозвониться до него в те дни хаоса, но он так и не ответил мне, как и другим игрокам «Интера». После стольких лет вместе, после стольких вещей, прожитых вместе, я был разочарован. К счастью, это его выбор. Я желаю ему всего наилучшего, но я не ожидал такого отношения».

Фото Global Look Press

«Ювентус»

В середине июля Corriere dello Sport писал, что «Ювентус» близок к подписанию Лукаку. Уточнялись даже условия — контракт на три года с зарплатой 8 миллионов евро за сезон. Но, похоже, и этот вариант для Ромелу отпадает. Вскоре после выхода новости фанаты туринцев собрались у медицинского здания клуба, где проскандировали: «Нам не нужен Лукаку».

Правда, как уточняет The Times, шансы оказаться в «Юве» у бельгийца все же есть — итальянцы пытаются договориться об условиях аренды с правом выкупа. Также Лукаку может стать частью сделки по переходу в «Челси» Душана Влаховича.

Конечно, у Ромелу остается вариант с Саудовской Аравией. Интерес к нему там есть — «Аль-Хиляль» готов удовлетворить финансовые запросы «Челси» и выписать зарплату игроку в 50 миллионов евро в год. Правда, сам 30-летний форвард пока настроен на то, чтобы найти клуб в Европе. Другой вопрос, что хороших вариантов у него остается все меньше.