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Увольнение Моуринью из «Ромы» — конец большой карьеры Жозе в Европе

Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера «Ромы»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Жозе Моуринью.
Фото Reuters
Пора в Саудовскую Аравию.

В мае 2021-го Моуринью взорвал трансферный рынок своим назначением (пока все инсайдеры писали о переговорах «Ромы» с Маурицио Сарри, Жозе подписывал контракт) и так же неожиданно был отправлен в отставку. Буквально месяц назад боссы римлян готовили новый оффер, который истекал в июне, а сегодня выгнали весь тренерский штаб, не подыскав замену.

Единственный кандидат на смену — 40-летний Даниэле де Росси, что лишь подтверждает тотальное разочарование в Жозе.

Эти два с половиной года в одном из самых стрессовых клубов Италии — в Риме хронический голод к титулам и бешеное давление фанатов и медиа — олицетворение позднего Моуринью. От которого все еще «ждут чудес как от Гарри Поттера» (это цитата Жозе перед матчем с «Миланом») и вроде бы фиксируют редкие вспышки, но продолжают жить мечтами и отводят взгляд от надоевшей рутины.

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С одной стороны, именно при нем случились победа в Лиге конференций и выход в финал Лиги Европы. Есть суперзвезды в составе, которые не поехали бы в «Рому» к другому тренеру. Трансферы Лукаку и Дибалы — реальный продукт обаяния Жозе, которое все еще работает при переговорах и вынуждает принимать неочевидные решения даже игроков с гораздо большими амбициями и потенциалом.

С другой стороны, есть два шестых места и текущее девятое — с составом, который обязывает как минимум идти в зоне Лиги чемпионов. Как максимум — прикидывать шансы на чемпионство. Ни того, ни другого нет — как и уверенности, что без португальца все получится. Лукаку и Дибала не останутся, новые звезды не приедут. А завершать сезон команде придется с Де Росси — иконой римлян в роли капитана, но в качестве тренера не продержавшимся в СПАЛе и полгода. Это лучше, чем с Моуринью? Очень сомневаюсь.

Фото Global Look Press

И в этих гранях и противоречиях — весь Жозе. Его списывали из категории топ-тренеров со времен ухода из «МЮ», а теперь фиксируют, что после Фергюсона он чуть ли не лучший. Провал в «Тоттенхэме» тоже перед глазами, но португалец идеально выкрутил ситуацию: «Клуб с пустой комнатой для трофеев уволил меня за два дня до финала. Невероятно!»

В отношении «Ромы» тоже готовы железные аргументы: это и первая победа в еврокубках за 61 год, и прорыв в финал Лиги Европы, что для такого клуба реально достижение. Но теперь главная проблема — вряд ли найдутся те, кто все это будет выслушивать.

Моуринью слишком резко ворвался в элиту, поднявшись от ассистента Бобби Робсона до иконы «Порту», «Интера» и «Челси», а также главного конкурента Гвардиолы. Но спустился на землю еще быстрее. Возвращение в Лондон, «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»... «Рома» наверняка последний большой клуб в Европе, который нуждался в статусном имени, пиаре и, если повезет, громких победах.

Жозе Моуринью.
Фото Reuters

Ставить на прошлое Моуринью в 2024-м — это все равно что гоняться со спорткарами на ретроавтомобиле: он потрясающе выглядит, классно звучит, но очень дорогой в обслуживании и медленно едет.

Футбол Жозе все еще работает, но слишком устарел на фоне современных тренеров, которые развивают (и разрывают) топ-чемпионаты. И сам португалец это прекрасно понимает.

«Рано или поздно я отправлюсь в Саудовскую Аравию, — рассуждал Моуринью в ноябре 2023-го. — Я убежден, что буду тренировать там. Двери в этот чемпионат для меня открыты, хочу лично почувствовать, как развивается лига. Не знаю, когда именно — вряд ли сегодня или завтра, но это произойдет».

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Вряд ли Жозе подозревал, что «сегодня или завтра» станет актуально уже через полтора месяца. Но, похоже, другого выхода нет. Карло Анчелотти после трех лет в «Наполи» и «Эвертоне» вернулся в «Реал» и будет снова востребован в любом топ-клубе.

Потенциал Моуринью, помноженный на финансовые запросы, в Европе никто не потянет. Пора в Саудовскую Аравию.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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5
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7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
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