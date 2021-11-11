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«Дженоа» Шевченко может подписать Миранчука

В Италии сообщили, что «Дженоа» проявляет интерес к Алексею Миранчуку
16:34
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта».
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта».
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Дженоа». Клуб, который недавно возглавил Андрей Шевченко, проявляет активный интерес к россиянину, утверждает Calciomercato.

Команда из Генуи готова взять 26-летнего хавбека в аренду до конца сезона.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что в зимнее трансферное окно Миранчук покинет «Аталанту». Российский футболист хочет уйти, так как ему нужна регулярная игровая практика.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября прошлого года. Его соглашение рассчитано до июня 2024 года. Всего он провел за команду 39 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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