Директор «Милана» Звонимир Бобан призвал болельщиков дать ему время, а также рассказал, почему решил довериться Стефано Пиоли, а не Лучано Спаллетти.

— Я каждый день работаю над тем, чтобы «Милан» снова стал великим, — приводит слова хорвата Gazzetta dello Sport. — Я здесь совсем недавно и только вник в курс дела. Мы с Паоло Мальдини стараемся помочь родному клубу вернуться на вершину. Пока получается не очень, но нам нужно время, чтобы все исправить. Мы с Мальдини только в начале пути.

Приглашение Джампаоло в «Милан» — наше общее поражение. Мне жаль, что все так закончилось. Это неправда, что Пиоли был нашим вторым выбором. Да, мы вели переговоры со Спаллетти, он — отличный специалист, но нашим первым вариантом был именно Пиоли. Он — сильный человек, у которого есть много качественных тренерских идей.

На пост директора «Милана» Бобан пришел летом 2019 года, уйдя с поста заместителя генсекретаря ФИФА.