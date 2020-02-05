Звонимир Бобан: «Благодарны Златану. Ему нечего доказывать, но он мог потерять все, переходя в «Милан»

Директор «Милана» Звонимир Бобан — о возвращении 38-летнего форварда Златана Ибрагимовича в стан «россонери».

— Ибра — большой профессионал и очень харизматичный игрок, — приводит Goal.com слова Бобана. — Он оказывает серьезное влияние на молодых одноклубников, его прибытие помогло команде обрести уверенность. Мы будем вечно благодарны Златану. Ему нечего доказывать, но он мог потерять все, переходя в «Милан».

Златан Ибрагимович официально присоединился к «Милану» 2 января 2020 года, в сезоне-2019/20 он забил за «россонери» 2 мяча в 5 матчах. Шведский форвард выступал за «Милан» в период с 2010 по 2012 год.