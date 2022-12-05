Ибрагимович: «Жиру выходит на поле не для себя, а для других»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о своем одноклубнике и форварде сборной Франции Оливье Жиру.

«Жиру — победитель. Он серьезный человек. Он не тот игрок, который будет забивать по 40 голов за сезон, но он привнесет в команду что-то, чего нет у других. Потому что он на поле не для себя, а для других», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

36-летний футболист забил свой 52-й гол за сборную Франции в матче с командой Польши в 1/8 финала чемпионата мира-2022. По этому показателю он превзошел Тьерри Анри (51).