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Пресс-аташе «Сабаха» опроверг информацию о переговорах с Черышевым

Алина Савинова
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Появилась информация о том, что российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев может продолжить карьеру в азербайджанском «Сабахе».

«Этот сезон требует длинной скамейки запасных. Плюс «Сабах» 100% попадает в еврокубки. А такие игроки, как Черышев, там на вес золота. Из-за высокой зарплаты в «Венеции», Сабах может взять Черышева в аренду», — цитирует Eurostavka.ru азербайджанского агента, знакомого с ситуацией в клубе.

Однако пресс-аташе команды опроверг интерес клуба к россиянину.

В текущем сезоне Черышев провел 10 матчей за «Венецию» в Серии Б, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1,8 миллионов евро.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/cheryshev-mozhet-pereyti-v-sabah-musaeva-press-atashe-otritsaet-peregovory-s-denisom

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Основные источники исследования

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Денис Черышев
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ФК Венеция
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2
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3
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8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
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