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Златан Ибрагимович: «В этом сезоне «Милан» должен выиграть трофей»

09:29

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выразил надежду, что в этом сезоне клуб поборется за трофеи. 38-летний форвард накануне продлил контракт с красно-черными на один сезон и взял себе номер 11.

— Я всегда чувствовал себя частью «Милана», даже когда играл за другие команды, — цитирует Football Italia Ибрагимовича. — Они всегда хорошо ко мне относились. Когда я впервые прибыл в «Милан», я улыбался. Чего я не делал раньше в своей карьере. Я чувствовал себя дома.

Я взял номер 11, потому что фанаты «Милана» знают меня под этим номером. Под номером 21 я не чувствовал себя тем самым Ибрагимовичем, поэтому я попросил себе номер, под которым играл раньше.

Я приехал, чтобы вернуть «Милан» на уровень, которого он заслуживает. Я делаю все для этого. В последние шесть месяцев мы показали, на что способны. Но не стоит забывать, что мы еще ничего не выиграли. В этом сезоне мы должны это сделать.

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