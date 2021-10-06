Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что думает о сербском теннисисте Новаке Джоковиче. Швед заявил, что спортсмен напоминает ему его самого.

«Джокович мыслит по-балкански. Когда ты «взрываешься», все идет хорошо. Если ты зол, ты выкладываешься на все сто, становишься более сосредоточенным, внимательным. Джокович выдает максимум, когда злится. Он совершенный спортсмен. Человек ментально растет с опытом. Ноле (Новак) — он как я», — цитирует Златана Milan News 24.

34-летний Джокович решил пропустит турнир в Индиан-Уэллсе, который стартует 7 октября. Теннисист восстанавливается после Открытого чемпионата США 2021 года, где в финальном матче он проиграл россиянину Даниилу Медведеву (4:6, 4:6, 4:6).