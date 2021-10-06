Известный актер, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном уходе Алексея Миранчука из «Аталанты».

Если россиянин не сможет добиться того, чтобы получать больше игрового времени, то может покинуть команду уже в январе, сообщает Calciomercato.

«Алексею трудно адаптироваться к режиму, когда он сидит на скамейке запасных. Ему нужно постоянно играть. Он привык ко вниманию со стороны тренеров и команды, к роли лидера в коллективе, а в «Аталанте» этого нет. Сейчас много нареканий в его сторону. Миранчука дешево купили, поэтому не дают играть. Купили бы за дорого, то ставили чаще, так как игрок должен показывать результат», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Баринов высказался о дальнейшей карьере Алексея Миранчука.

«Мне грустно, так как была уверенность, что Алексей приживется в Серии А. Если он уйдет из «Аталанты», то мне как болельщику хотелось бы смотреть его на игру за российский клуб, но не за «Зенит», — добавил Баринов.

Алексей Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» в конце лета 2020 года. Тогда сумма трансфера составила около 14,5 миллиона евро.

В сезоне-2021/2022 российский футболист провел за «Аталанту» пять матчей во всех турнирах, отметившись голевой передачей, но при этом ни разу не провел встречу целиком. В общей сложности он отыграл только 155 минут.