«Ювентус» летом может продать защитника Алекса Сандру

«Ювентус» может продать защитника Алекса Сандру в ближайшие месяцы, сообщает Calciomercato.

Контракт 31-летнего бразильца истекает в следующем году. Руководство туринцев не хотело бы отпускать левого латераля бесплатно свободным агентом, поэтому планирует продать его нынешним летом.

Алекс Сандро выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 31 матч, по разу отметившись голом и результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.