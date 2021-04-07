Зидан — о возвращении в «Ювентус»: «Италия всегда остается в моем сердце»
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос, мог бы он возглавить «Ювентус».
«Италия всегда остается в моем сердце. Судьба «Ювентуса» для меня всегда важна. Вернусь ли я в Итлаию? Не знаю, посмотрим», — приводит слова Зидана TMW.
Напомним, ранее стало известно о конфликте между главным тренером «Юве» Анлреа Пирло и президентом клуба Андреа Аньели.
Команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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