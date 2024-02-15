Моуринью: «Увольнение из «Ромы» было самым болезненным»

Моуринью назвал отставку из «Ромы» самой болезненной в карьере

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в интервью экс-капитану «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанду рассказал об эмоциях после отставки из римского клуба.

«Увольнение из «Ромы» было самым болезненным. Я отдал клубу все. У меня были огромные предложения.

За эти три года в «Роме», я отказался от поста главного тренера сборной Португалии, с лучшим составом в истории. Еще у меня было большое предложение из Саудовской Аравии», — сказал Моуринью.

Ранее сообщалось, что португалец оставил в раздевалке «Ромы» подаренный игроками перстень из-за чувства предательства.

Моуринью работал в «Роме» с 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференции-2022 и дошел до финала Лиги Европы в прошлом сезоне.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Рома» занимает 6-е место, набрав 35 очков в 22 матчах.