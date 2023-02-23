«Реал» нацелился на защитника «Интера» Бастони

Защитник «Интера» Алессандро Бастони может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Calciomercatoweb.

По информации издания, руководство мадридского клуба находится в поиске усиления оборонительной линии команды.

23-летний итальянец выступает за «Интер» с лета 2017 года.

В текущем сезоне Бастони провел за итальянскую команду 26 матчей и отдал пять результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 55 миллионов евро.