«Реал» нацелился на защитника «Интера» Бастони
Защитник «Интера» Алессандро Бастони может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Calciomercatoweb.
По информации издания, руководство мадридского клуба находится в поиске усиления оборонительной линии команды.
23-летний итальянец выступает за «Интер» с лета 2017 года.
В текущем сезоне Бастони провел за итальянскую команду 26 матчей и отдал пять результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 55 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|23
|20
|2
|1
|56-15
|62
|
2
|Интер
|23
|15
|2
|6
|44-27
|47
|
3
|Рома
|23
|13
|5
|5
|30-19
|44
|
4
|Милан
|23
|13
|5
|5
|39-30
|44
|
5
|Лацио
|23
|12
|6
|5
|39-19
|42
|
6
|Аталанта
|23
|12
|5
|6
|42-26
|41
|
7
|Ювентус
|23
|14
|5
|4
|36-17
|32
|
8
|Болонья
|23
|9
|5
|9
|30-33
|32
|
9
|Торино
|23
|8
|7
|8
|24-25
|31
|
10
|Удинезе
|23
|7
|9
|7
|31-28
|30
|
11
|Монца
|23
|8
|5
|10
|28-31
|29
|
12
|Эмполи
|23
|6
|10
|7
|22-29
|28
|
13
|Лечче
|23
|6
|9
|8
|24-26
|27
|
14
|Фиорентина
|23
|6
|7
|10
|24-30
|25
|
15
|Сассуоло
|23
|6
|6
|11
|26-35
|24
|
16
|Салернитана
|23
|5
|6
|12
|25-44
|21
|
17
|Специя
|23
|4
|7
|12
|19-39
|19
|
18
|Верона
|23
|4
|5
|14
|20-34
|17
|
19
|Сампдория
|23
|2
|5
|16
|11-38
|11
|
20
|Кремонезе
|23
|0
|9
|14
|17-42
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.02
|20:00
|
Эмполи – Наполи
|- : -
|25.02
|22:45
|
Лечче – Сассуоло
|- : -
|26.02
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|26.02
|17:00
|
Салернитана – Монца
|- : -
|26.02
|20:00
|
Удинезе – Специя
|- : -
|26.02
|22:45
|
Милан – Аталанта
|- : -
|27.02
|20:30
|
Верона – Фиорентина
|- : -
|27.02
|22:45
|
Лацио – Сампдория
|- : -
|28.02
|20:30
|
Кремонезе – Рома
|- : -
|28.02
|22:45
|
Ювентус – Торино
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|18
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|13
|1
|5
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|21
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|14
|1
|0
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