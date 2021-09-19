Жозе Моуринью о поражении «Ромы»: «Мне нужно несколько часов, чтобы понять, что случилось»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после матча с «Вероной» (2:3) в четвертом туре чемпионата Италии.
«Я знал, что «Верона» — очень сильная команда и с ними непросто играть, особенно после смены тренера, что обычно дает психологическую реакцию, — цитирует специалиста Football Italia 19 сентября 2021 года. Это мы и увидели сегодня.
Стиль футбола Игора Тудора очень похож на тот, в котором команда играла в прошлом сезоне под руководством Ивана Юрича, поэтому нам не было сложно приспособиться. Мы старались, я признаю это, но мы проиграли слишком много единоборств. «Верона» играла более интенсивно. Мне нужно несколько часов потратить на просмотр видео в повторе, чтобы понять, что случилось».
«Рома» впервые проиграла в официальном матче под руководством Моуринью.
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