«Интер» хочет продлить контракт с полузащитником Бареллой
«Интер» начал переговоры относительно продления контракта с полузащитником Николо Бареллой, сообщает журналист Николо Скира.
Нынешнее соглашение 24-летнего итальянца истекает только в 2024 году, но миланский клуб уже предлагает ему продлить договор до 2026-го. Также миланский клуб готов увеличить зарплату футболиста до 4,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов.
Барелла перешел в «Интер» из «Кальяри» в сентябре 2020 года за 32,5 миллиона. В текущем сезоне Николо провел за миланскую команду 5 матчей во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи и забил 1 гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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