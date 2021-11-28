Жозе Моуринью о матче с «Торино»: «Мне больше нравится побеждать 1:0, чем 5:0»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Торино» (1:0) в 14-м туре чемпионата Италии.

«Да, у нас был план сесть немного глубже, — цитирует португальца Football Italia. — Их центральные защитники растягивались, и нам было непросто прессинговать их двумя нападающими, поэтому нам нужно было проявить терпение. Я ожидал увидеть сегодня немного больше голов, хотя «Торино» силен в защите. Мне нравится побеждать так. Я наслаждаюсь этой победой больше, чем победой 5:0, потому что нам нужно было приложить усилие, проявить терпение как команда.

Когда твой соперник играет персонально, вам нужна мобильность. Нашим игрокам нужно было продолжать менять позиции по ходу игры. Соперник рано или поздно допустить ошибку. Важно хорошо защищаться — голы придут в таком случае рано или поздно. Мне нравятся такие победы. В матчах с «Дженоа» и «Зарей» мы доминировали и контролировали ход игры, но это была другая игра«.

Единственный мяч забил Тэмми Абрахам.