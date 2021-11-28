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«Наполи» провел торжественное открытие статуи Марадоны

28 ноября, 23:18
Диего Марадона. Фото Reuters
Диего Марадона. Фото Reuters
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Перед матчем 14-го тура чемпионата Италии против «Лацио» «Наполи» торжественно презентовал статую Диего Марадоне, посвященную годовщине смерти легендарного футболиста.

На церемонии присутствовали президент ФИФА Джанни Инфантино и победитель чемпионата мира по футболу 2006 года Фабио Каннаваро.

Выдающийся аргентинский футболист умер год назад от сердечной недостаточности.

Диего Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 годы. В 1987 аргентинец помог неаполитанцам впервые выиграть чемпионат Италии. Через три года «Наполи» повторил свой успех. Кроме того, в 1989 клуб из Неаполя завоевал Кубок УЕФА.

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Иван Шитик все материалы автора

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