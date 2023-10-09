«Милан» добавил Жиру в список вратарей на официальном сайте

«Милан» добавил нападающего Оливье Жиру в список вратарей после игры с «Дженоа» (1:0) в 8-м туре серии А.

Скриншот с официального сайта «Милана».

Жиру занял место в воротах «россонери» на 90+9-й минуте игры, когда голкипер Майк Маньян получил красную карточку после того, как в прыжке за штрафную вынес форварда «Дженоа» Калеба Экубана коленом в шею. Команда Стефано Пиоли к этому времени истратила все возможные замены.

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