Жиру не стал обсуждать возможный уход из «Милана»

Нападающий Оливье Жиру может покинуть «Милан» по окончании сезона. Футболист может переехать в МЛС.

«Я не хочу сейчас обсуждать будущее. Я видел, что пишут в СМИ. Сейчас я миланиста, у меня красно-черное сердце, я предан клубу. Хочу закончить сезон наилучшим образом, потом посмотрим», — цитирует Жиру pianetamilan.it.

Жиру выступает за «Милан» с 2021 года. В этом сезоне 27-летний француз провел 28 матчей в серии А, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.