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Сегодня, 06:21

Жиру не стал обсуждать возможный уход из «Милана»

Виктория Кравченко
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Нападающий Оливье Жиру может покинуть «Милан» по окончании сезона. Футболист может переехать в МЛС.

«Я не хочу сейчас обсуждать будущее. Я видел, что пишут в СМИ. Сейчас я миланиста, у меня красно-черное сердце, я предан клубу. Хочу закончить сезон наилучшим образом, потом посмотрим», — цитирует Жиру pianetamilan.it.

Жиру выступает за «Милан» с 2021 года. В этом сезоне 27-летний француз провел 28 матчей в серии А, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.

Оливье Жиру
ФК Милан
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 30 25 4 1 73-14 79
2
 Милан 31 21 5 5 60-34 68
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 30 16 9 5 45-25 57
5
 Рома 31 16 7 8 56-35 55
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 31 14 4 13 37-34 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 31 11 11 9 31-29 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 31 6 11 14 26-48 29
14
 Удинезе 30 4 16 10 29-45 28
15
 Эмполи 31 7 7 17 25-47 28
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 Верона 30 6 9 15 27-40 27
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 Кальяри 30 6 9 15 30-51 27
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 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
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 Сассуоло 31 6 7 18 36-59 25
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Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 28 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 25 1 6
Ламек Банда

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Лечче

 21 1 5
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