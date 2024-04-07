Пиоли оценил адаптацию Чувкуезе в «Милане»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли доволен игрой вингера Самуэль Чувкуезе. Он оценил адаптацию футболиста в команде.

«Рад за него. Чувкуезе пришлось труднее в процессе адаптации, но он не утратил воли и стремления к успеху. Теперь он выступает очень хорошо», — цитирует Пиоли pianetamilan.it.

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице серии А. 24-летний полузащитник в этом сезоне провел 19 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.