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Сегодня, 00:28

Жиру дисквалифицирован на 2 матча серии А после удаления в игре с «Лечче»

Руслан Минаев
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Нападающий «Милана» Оливье Жиру пропустит два ближайших матчах «россонери» в чемпионате Италии.

Французский форвард из-за споров с судьей был удален на 90+3-й минуте матча с «Лечче» (2:2) в 12-м туре серии А.

Дисквалификация игрока увеличилась на два матча. Таким образом, Жиру пропустит встречи с «Фиорентиной» 25 ноября и с «Фрозиноне» 2 декабря.

В этом сезоне 37-летний француз провел за «Милан» 11 матчей в серии А, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

Оливье Жиру
ФК Лечче
ФК Милан
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 Милан 12 7 2 3 20-14 23
4
 Наполи 12 6 3 3 24-13 21
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6
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7
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11
 Торино 12 4 4 4 10-14 16
12
 Фрозиноне 12 4 3 5 17-20 15
13
 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
14
 Дженоа 12 4 2 6 13-16 14
15
 Сассуоло 12 3 3 6 16-21 12
16
 Удинезе 12 1 8 3 8-15 11
17
 Эмполи 12 3 1 8 5-21 10
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 Кальяри 12 2 3 7 12-24 9
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 Верона 12 2 2 8 7-16 8
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