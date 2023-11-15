Жиру дисквалифицирован на 2 матча серии А после удаления в игре с «Лечче»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру пропустит два ближайших матчах «россонери» в чемпионате Италии.

Французский форвард из-за споров с судьей был удален на 90+3-й минуте матча с «Лечче» (2:2) в 12-м туре серии А.

Дисквалификация игрока увеличилась на два матча. Таким образом, Жиру пропустит встречи с «Фиорентиной» 25 ноября и с «Фрозиноне» 2 декабря.

В этом сезоне 37-летний француз провел за «Милан» 11 матчей в серии А, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.