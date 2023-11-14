«Ювентус» продлил контракт с отстраненным за ставки хавбеком Фаджоли

«Ювентус» объявил о продлении контракта с полузащитником Николо Фаджоли. Новое соглашение с 22-летним итальянцем рассчитано до лета 2028 года. Предыдущий контракт истекал в 2026-м.

11 октября стало известно, что Фаджоли находится под следствием по делу о ставках на нелегальных платформах. 17 октября полузащитник «Ювентуса» был дисквалифицирован на 7 месяцев.

В этом сезоне на счету игрока 6 матчей и 1 голевая передача.