«Милан» в связи с дисквалификацией Жиру может взять в основную команду 15-летнего нападающего

15-летний нападающий Франческо Камарда может быть вызван в основную команду «Милана», сообщает Tuttorsport.

По информации источника, главный тренер «Милана» Стефано Пиоли раздумывает над этим вариантом в связи с 2-матчевой дисквалификацией Оливье Жиру и проблемами с травмами в основной команде.

Камарде исполнилось 15 лет в марте этого года. В текущем сезоне он провел 12 матчей за молодежную команду красно-черных, в которых забил 7 мячей и сделал одну голевую передачу.